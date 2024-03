Guillermo Francos, el pacto con las provincias y el "cambio"

El ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, es el responsable tácito desde que arrancó el Gobierno de sostener la relación con las provincias, en muchos casos bajar el tenor de los enfrentamientos, y buscar acuerdos políticos para garantizar la gobernabilidad. Aun en los momentos en que los enfrentamientos fueron más álgidos nunca cortó los puentes y el diálogo, y en su visita dialogó de todos estos temas con Ciudadano.news.

En principio, explicó por qué el presidente retiró el paquete de leyes de la Ley omnibus, y sobre el diálogo con gobernadores para firmar el pacto de Mayo en Córdoba y la relación de Nación con la provincia de Mendoza: "El Presidente resolvió retirarla porque le parecía que con esa diferencia no tenía sentido avanzar. Pero bueno, si usted me pregunta eso, yo le digo, no es que no haya habido consenso en temas básicos y creo que en los 10 puntos que plantea el presidente de la República para un pacto, me parece que son todos puntos que van a ser aceptados, no creo que haya diferencia en eso".

"Por ahí algún gobernador no los acepta y no los quiere, pero bueno, el pueblo argentino es el pueblo de la nación y quien te vea en las provincias sabrá ver", remarcó, agregando que "quienes están en favor de un cambio estructural en la Argentina, aprovechando este momento bisagra entre lo viejo y lo nuevo, donde la Argentina estaba al punto de un desastre en todos los órdenes, y analizar a quienes están a favor de ese cambio y quienes quieren seguir con la Argentina del pasado".

Acerca de su permanente tarea de nexo con otros sectores -un imperativo de su ministerio- destacó: "Yo vengo conversando con muchos gobernadores hace rato, yo nunca he cortado el diálogo y me parece que es el momento de profundizarlo. Las provincias todas tienen también demandas y requerimientos para alivianar sus problemas fiscales", y a su vez a los gobernadores le descargó la responsabilidad por los recursos perdidos, aceptando la modificación del impuesto a las Ganancias que impuso Sergio Massa en campaña: "Tal vez no sea el caso de Mendoza, pero en general todas quieren recuperar parte de lo que perdieron. Si lo perdieron por una medida electoralista, todos lo sabemos, no vale la pena repetirlo, pero en ese momento no mensuraron y el impacto en su propio presupuesto. Eso hay que solucionarlo, hay que tenderle una mano a todos los gobernadores para que ellos también puedan solucionarlo".

Siguiendo con el tema, y tomando en cuenta lo manifestado sobre el tema por Alfredo Cornejo, indicó: "Bueno, el gobernador planteó un tema que es clarísimo, que fue la pérdida del impuesto a la ganancia que gotea en la coparticipación y eso lo hemos planteado. El primer tema lo hemos planteado, lo hemos conversado, estaba listo y preparado para tratarse en el Congreso".

Sobre otro problema que ha sido polémico y llevó a presentaciones judiciales, en el final de la entrevista, explicó: "El tema del subsidio de transporte es que no tenemos una norma, habrá que conversar sobre cómo generar recursos para las provincias, como dijo el gobernador también muy claramente. Somos nosotros los que tenemos que decidir si queremos subsidiar el transporte o no lo queremos subsidiar. Es un problema nuestro".

Producción periodística Daniel Gallardo