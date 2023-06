Decir que las declaraciones de Lucas Luna –uno de los candidatos de La Libertad Avanza, la fuerza de Javier Milei, como parlamentario del Parlasur– son desafortunadas, sería quedarse corto.

Gente como uno

En una charla transmitida en Twitter a través de Space, Luna aseguró: “Nadie quiere votar a un discapacitado”. Lo hizo en referencia al politólogo Franco Rinaldi, quien encabeza la lista de legisladores porteños de Jorge Macri en las PASO.

Para colmo, se justificó que su comentario era “con buena leche”. “Nadie votaría jamás, y esto lo digo con toda la buena leche del mundo, nadie quiere votar a un discapacitado. Y lo digo con respeto y sin mala leche”, expresó ante 1.700 usuarios.

De inmediato, uno de los moderadores contestó: “¿Cómo vas a decir eso? Avisame cuando vas a decir algo así, hay mucha gente escuchando, no podés”. Al mismo tiempo, el resto de los presentes defendió al candidato a legislador porteño, destacando su inteligencia. Incluso Carlos Maslatón, que se encontraba presente, se desconectó después de escuchar el comentario.

Sin embargo, no quedó ahí. De inmediato, Luna –que usaba el usuario ‘Sagaz’– se defendió: “Pero es la realidad, no podés enojarte. Es con respeto, no hay chicana acá. La gente quiere votar a alguien como uno. Es la realidad. Es así esto”, y luego insultó a uno de los presentes.

La respuesta de Rinaldi

De inmediato, las redes sociales se hicieron eco de lo ocurrido y los dichos llegaron hasta el candidato de Jorge Macri. Y Rinaldi se expresó en su red social, donde comentó: “Rechazo profundo a las declaraciones del usuario Sagaz, que entiendo se llama Lucas Luna y es precandidato al Parlasur por el partido de Milei. El tono de sus dichos me generó mucha pena y sus afirmaciones, que considero sinceras pese a cierta socarronería, son incorrectas”.

Luego, remarcó que “los requisitos para representar, legislar, gestionar y gobernar son independientes de la discapacidad”, y consideró que “muchísima gente no vota gente como uno, más bien lo contrario”.

“Las cualidades para ser votable, en síntesis, van por otro andarivel que el de la discapacidad o no discapacidad. Nadie es votado por su discapacidad, pero tampoco deja de serlo”, explicó Rinaldi, quien concluyó: “Con perdón de la pedantería, además, creo que soy una buena prueba de que una persona con discapacidad puede ser tremendamente elegible y eventualmente muy votada. Dicho esto, estoy en contra de toda cancelación o censura a la libertad de expresión. Cheers!”.

¿Qué pasó con Lucas Luna?

Las repercusiones de sus dichos fueron contundentes y en las últimas horas el candidato de La Libertad Avanza renunció a su postulación.