Emilio Pérsico denunciado por un presunto fraude millonario

El Gobierno nacional denunció a Emilio Pérsico por otorgar subsidios a sus propias cooperativas, desde su rol de funcionario del Ministerio de Desarrollo Social del último Gobierno kirchnerista, por más de 473 millones de pesos.

Esto fue celebrado por Hernán Reyes, legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y miembro de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI, quien en diálogo con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, destacó:

“Denunciamos hace dos años desde la Coalición Cívica un hecho de corrupción indignante, que Pérsico como secretario de Economía Social se transfería recursos asimismo a través de sus cooperativas, sin ningún tipo de rendición de cuentas", lo que significó en los hecho que "el Plan Potenciar Trabajo, que estaba pensado para capacitar, formar o fortalecer unidades productivas, terminó sirviendo solamente para que Pérsico y el Movimiento Evita haga política a lo largo y ancho del país".

“Esa denuncia la presentamos y ahora se sumó la ministra Pettovello por una resolución de la Oficina Anticorrupción en función de nuestra presentación", agregó el dirigente.

“El Kirchnerismo se apropió del Estado, lo destruyó, lo anuló y la consecuencia de eso es el pensamiento de que el estado es el responsable", continuó Reyes, "sin embargo, cuando hago la pregunta si en políticas sociales hubo mucho o poco Estado, algunos dicen hubo mucho y yo digo no, hubo poquísimo porque en realidad desertó el Estado, tercerizó la política en un grupo de punteros, políticos que se benefició a sí mismo, criterio de ley, criterio objetivo, un Estado eficiente ahí no hubo, hubo una apropiación de lo público y hoy es el rebote que parecería ser no hay nada por hacer desde lo estatal y creo que hay una discusión por dar".

El diputado explicó que “Pérsico se puso él en la Secretaría de Economía Social, y puso al presidente del INAES -que es el instituto que comprueba las cooperativas-, ahí puso a otra persona del Movimiento Evita y desde allí también transfirió dinero.

La denuncia penal la tiene la jueza Capuchetti, el fiscal Taiano, la información que presentamos es solamente hasta diciembre del 2022; toda la plata que manejaron durante el 2023 no pudimos acceder, no sabemos cuánto fue, sí sabemos que administraron 50 mil millones de pesos de manera absolutamente discrecional y ahora estamos pidiendo que haya respuestas rápidas por parte de la justicia y también por parte de la ministra Pettovello, porque ella es la que tiene ahora, desde la silla de ministra, la posibilidad de abrir las cuentas, los expedientes y mostrar si hubo o no hubo rendición de cuenta de todo ese dinero, que es plata que pusieron los contribuyentes y no llegó a las personas que lo necesitaban".

Además en el caso de este dirigente y el movimiento Evita todo se vuelve mucho más turbio, porque aún durante el Gobierno Fernández la Oficina Anticorrupción le advirtió de lo ilegal de su práctica, que continuó: “Es ilegal, la oficina anticorrupción le dijo Pésico vos no podés transferirte dinero a vos mismo y lo siguió haciendo, él se firmó partidas a su cooperativa y a su federación, de las cuales fue presidente; cerca 1.500 millones de pesos, él dejó de hacer eso una vez que la oficina anticorrupción le dijo estas loco, pero después transfirió miles de millones de pesos a 23 cooperativas que forman parte de la federación, nunca se excusó".

En la Secretaría de Economía Social estaba Francisco Cubría, que era su cuñado, y tesorero de la Cooperativa La Patriada, de la cual Pérsico era presidente y siguió operando las transferencias.

“Acá hay un problema grave desde lo ético sin dudas y también desde lo legal, hay delito, hay abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y también planteamos la asociación ilícita", remarcó Reyes,

"No es posible que en un país con tanta necesidad se haya tomado posesiones estatales, administrado fondos públicos sin ningún tipo de contraprestación ni rendición d cuentas entonces, esto es lo central y lo más indignante es que con un discurso de ayudar a los pobres los terminaron usando para hacer su carrera política y esta la denuncia que hacemos".