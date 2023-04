El presidente Alberto Fernández desistió de buscar su reelección

Alberto Fernández anunció que no va a busca la reelección en el cargo en las elecciones presidenciales de fin de año. El mandatario lo hizo a través de una publicación en sus redes sociales donde afirmó que “el 10 de diciembre entregaré la banda”.

La novedad se conoce horas antes de la primera reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista con vistas a comenzar a diagramar la estrategia electoral de cara a las presidenciales. Asimismo, los sondeos de opinión de diferentes espacios le dan a Alberto Fernández una muy baja opinión positiva.

Que el presidente definiera si iba o no a competir por la reelección era un reclamo del kirchnerismo al mandatario. La intención era poder comenzar lo antes posible a diagramar las alternativas electorales, claro que era muy diferente con un presidente en ejercicio en competencia.

Se espera que ahora el panorama se aclare dentro del Frente de Todos que ya tiene algunos interesados en ser una opción dentro de las PASO. El embajador en Brasil, Daniel Scioli, es el más lanzado. En las últimas horas también manifestó sus ganas el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, "si el presidente decide no competir".

El ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, podría ser otra opción más cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero aún es muy pronto para saber quiénes serán parte del menú oficialista. Desde la vereda de enfrente, en Juntos por el Cambio hay varios precandidatos ya lanzados y en campaña.

Se trata del segundo presidente desde la reforma constitucional de 1994 que no busca la reelección. Lo hicieron Carlos Menem en 1995, Cristina Kirchner en el 2011 y Mauricio Macri en el 2019. Éste último fue el único que no logró renovar el mandato. Néstor Kirchner decidió no ir por un segundo mandato en el 2007 y Fernando De la Rúa no llegó a terminar su primer mandato.

Palabras del presidente

"La responsabilidad y compromiso me lleva hoy como presidente de la Nación a estar convencido, sin espacio para ninguna duda, de que tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y mi corazón en resolver los problemas de los argentinos y argentinas. Como enfrentamos la deuda, la pandemia, los efectos de la guerra y como nos repusimos cada vez que tuvimos dificultades", afirmó.

El presidente dio un mensaje con respecto a la interna del Frente de Todos al decir que la mejor alternativa para resolverlo es definirlo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). "Creo fervientemente en la democracia como sistema para lograr nuestros objetivos en una comunidad organizada. Por eso, creo que las PASO son el vehículo para que la sociedad seleccione los mejores hombres y mujeres de nuestro frente que mejor nos representen en las próximas elecciones", argumentó.

Luego el mandatario referenció a Cristina Kirchner, quien el año pasado en un acto le pidió que use la lapicera para tomar decisiones que alivien a los argentinos. "Dije que volvíamos para ser mejores. Para eso, debemos democratizar nuestro espacio. Démosle la lapicera a cada militante. El peronismo tiene la fuerza, la militancia, los cuadros para lograr la victoria. Esa victoria depende de nosotros", señaló.