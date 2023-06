¿Con qué político te irías de viaje o de fiesta? Una inusual encuesta lo revela

Un informe de la Consultora Taquion de junio llamado “Un viaje a las PASO”, llamó la atención por el tipo de preguntas que se realizaron y la impresión que tienen los encuestados sobre los posibles candidatos a la Presidencia.

Así, por ejemplo, seis de cada diez argentinos sienten incertidumbre y preocupación respecto al futuro del país, casi 14% afirman que no irían a votar si las elecciones fuesen el domingo. Pero además, respondieron sobre con qué político saldrían de fiesta, cuál creen que se levanta más tarde y quién es el más avaro.

Oscar Romano, analista político de Taquión, en charla con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, afirmó al respecto: “Venimos midiendo desde marzo del 2020 la confianza en las instituciones, pero este mes decidimos analizarla desde otro punto de vista y consultamos sobre la confianza que hay en la clase política a través de esta especie de metáfora de hacerse una escapada o vacaciones con algún dirigente”.

Y completó: “Una pregunta fue quién organizaría una salida de noche. Primero salió Javier Milei, con 20,3%, después Axel Kicillof con 17,9%, y posteriormente Patricia Bullrich con 17%. En el caso de Milei, quienes más lo elegirían son los hombres y en el caso de Kicillof serían las mujeres. Es interesante cómo cuando uno pregunta en temas económicos o temas divertidos, generalmente va a aparecer Milei primero y en este caso aparece número uno”.

“En este caso de la salida de noche, tiene que ver con el tema de la relación que tiene Milei con los jóvenes o el voto joven, donde tiene un segmento muy importante, especialmente de hombres jóvenes que lo votarían a él en las próximas elecciones, y también quizá por su costado extrovertido lo relacionan con lo divertido, con esta postura antisistema que tiene, que quizá la pueden pasar bien de noche”, detalló.

-¿Quién se olvidaría siempre la billetera para no pagar?

-Ahí son tres nombres los primeros, que son llamativos. Los dos primeros son parte del oficialismo, primero vemos a Sergio Massa con 19,2%, después a Kicillof con 18,7% y, después, aparece Horacio Rodríguez Larreta con 15,2%. Acá la pregunta fue quién se olvidaría la billetera cuando tengan que pagar la cuenta en estas salidas. A Massa quizá lo relacionan con el Ministerio de Economía, una persona que maneja las finanzas en el país, que están bastante golpeadas con el tema inflación y dólares.

- Una pregunta es quién se levantaría siempre cerca del mediodía…

-Ahí aparece Juan Grabois, primero con el 21,7%, después Kicillof con el 19,3% y después Milei con el 14,9%.

-¿Estaba Macri entre las opciones?

-No estaba. Acá hay un rasgo de juventud, especialmente en Grabois y Kicillof, Milei también es una persona joven relacionándolo con los otros dirigentes que tienen más años, pero acá vemos a Grabois como la figura más predominante en la elección de la gente por además de su juventud, por su postura, una postura más juvenil, más relajada, quizá la gente lo relaciona por su trabajo, su postura política. En el caso de Kicillof, es una mirada mucho más política al elegirlo en segundo lugar, y Milei quizá por esta parte divertida que tiene o de salida de noche, relacionan si sale de noche se va a levantar tarde.

-¿Quién tiene el perfil en este posible viaje de armar conflictos?

-Ahí aparece la figura predominante de Javier Milei, tres de cada diez lo ven con el principal creador del conflicto y acá pasa algo particular, quienes más lo eligen son los jóvenes, que son sus potenciales votantes. Ahí el generar conflicto es un plus para ellos, no algo que puede complicar el viaje y generar mal clima, al contrario, es visto como algo bueno, porque es lo que les llama la atención.

- Es increíble que Milei siga ganando primer lugar en las encuestas, independientemente de la pregunta, la fórmula o la vuelta que se le dé…

-Sí, porque es el personaje diferente dentro de estas elecciones, hoy vemos una alta fragmentación de la sociedad entre el voto a Juntos por el Cambio o al Frente de Todos. También vemos la aparición del “no votaría”, gente a la que todavía no le llama la atención la elección, o porque la ven muy lejana, o porque tienen que resolver algunas cuestiones más importantes como tener plata en el bolsillo. Milei es el único candidato dentro de su espacio político, a diferencia de los dos espacios políticos más multitudinarios donde hay una gran cantidad de candidatos.