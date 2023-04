Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, apuntó sus cañones contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y a su par provincial, Sergio Berni, en medio de la discusión política a raíz del asesinato de Daniel Barrientos, chofer de la línea 620, en La Matanza.

Todo nació del pedido de envío de fuerzas federales a distintos lugares del conurbano que generó un desacuerdo dentro del Frente de Todos. En una entrevista con los periodistas Jairo Straccia y Ernesto Tenembaum donde le consultaron por la “novela con los gendarmes”, el ministro de Seguridad señaló: “No hay novela, soy amigo desde hace muchos años con Berni y yo le tenía prohibido hablar con las fuerzas federales. No tengo un concepto módico de la autoridad, en los lugares donde yo trabajo, las decisiones las tomo siempre yo“.

Berni no le contesta los mensajes

“Su gente se vino a reunir con la Secretaría de Seguridad como cuatro o cinco veces porque somos amigos de la militancia, hablamos a calzón quitado”, agregó y luego aseguró que Berni miente: “Él dice una cosa que lo muestra como un profundo desconocedor de lo que sucede, que es lo que plantea él, ´nosotros estamos tratando de tener 6 mil hombres en la Provincia´ ¡hay más de 6 mil repartidos en todos los distritos! desde hace un buen tiempo, con lo cual él desconoce lo que está sucediendo y lo que estamos haciendo, desde fines de 2021, fue la presencia en todas las estaciones en donde bajamos el delito a un número importantísimo”.

Respecto a sus contactos con Berni, comentó que “el día que pasó esto (el crimen de Daniel Barrientos durante la madrugada del lunes y la posterior agresión a Sergio Berni) le escribí nueve veces y no me respondió".

"Hice captura la pantalla, se la envié y le dije: “Che: si no tenés ganas de hablar, no hablés, listo hacé lo que quieras”. Y prosiguió: “Ayer me entró un mensaje que decía: ´Uy, perdón, no te había visto´. Yo tampoco porque tenía el mensaje archivado y miro, veo que era éste y le respondí”, dijo el ministro.

Kicillof no sabe lo que pasa

Luego apuntó contra el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, cuando le consultaron cómo podía ser que no supiera lo que pasa en su provincia. “Yo no lo sé, es un problema de Kicillof, no mío, preguntale a él. Él dice: “nosotros venimos reclamando los 6 mil....”, alguien le dio el número y a él le gusta repetirlo, bueno repetí lo que vos quieras pero, lo que no sabés, es que ya están esos".

Hace rato que están trabajando en la Provincia de esa manera y que nosotros estamos motivando para modificar o mejorar la participación en varios puntos del conurbano”.

Wado de Pedro es un desubicado

"Parece ser que el ministro del Interior no sabe que el Presidente es el que tiene las decisiones para, en todo caso, modificar el tratamiento en extraordinarias", comentó Fernández sobre las expresiones de Eduardo "Wado" de Pedro, quien criticó al presidente Alberto Fernández por querer ir a las PASO, a lo que luego agregó que solo existen por decisión de él.

"No es Wado el que lo decide, lo decide la ley y la ley ya estaba establecida. El Presidente no hizo un decreto con el cual incorporase ese tema para tratar en extraordinarias, ergo estaba el tema establecido. No es una decisión del ministro del Interior, es una decisión de la ley de los argentinos", continuó. Aníbal Fernández consideró que le parece “absolutamente desubicado” que un funcionario critique al presidente.

"No hubo ni existió el ámbito, con lo cual la situación que tenemos hoy es producto de la decisión unipersonal del Presidente, que nos llevó hasta acá con su decisión estratégica; y lo que nos queda hoy es eso, ir a una elección en la que haya PASO”, expresó Wado de Pedro en un canal de televisión.