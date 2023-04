¿Alberto sí o Alberto no? El peronismo empieza a definir su estrategia electoral

El Consejo Nacional del Partido Justicialista se reunirá este viernes desde las 17 con el objetivo de comenzar a definir la estrategia electoral de cara a las presidenciales de fin de año. Desde el entorno del presidente de la Nación, a su vez titular del PJ Nacional, indicaron que Alberto Fernández liderará la reunión.

Se trata de la primera instancia formal para citar en mayo al Congreso Nacional partidario, donde se autoriza al partido a hacer la alianza electoral para las boletas 2023.

Una de las cuestiones que más incertidumbre generan dentro del peronismo es si Alberto será o no precandidato. Desde fuentes cercanas al mandatario aseguraron que “este viernes no habrá definiciones”.

Serán 75 los consejeros y consejeras nacionales del PJ en la sede porteña de la calle Matheu. Pero como todo, las decisiones importantes se toman entre poca gente. Hoy, el diálogo político en el peronismo lo llevan adelante, no sin rispideces, por el albertismo el jefe de Gabinete Agustín Rossi, el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, el canciller, Santiago Cafiero, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Por el kirchnerismo, el nexo es el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro. Todos ellos estuvieron presentes en la reunión partidaria de febrero en el PJ que duró más de cinco horas y que puso fin al fuego amigo (con algunas excepciones) pero que no tuvo continuidad.

"Hay que definir la estrategia electoral y es algo que no se puede hacer si ellos dos no hablan", dicen del albertismo. En el kirchnerismo, según detalla el diario BAE, saben que Cristina "espera el llamado" del presidente para comenzar a delinear una estrategia conjunta.

"El presidente no hará definiciones allí sobre si buscará o no la reelección", adelantaron fuentes albertistas. Entienden que ese no es el ámbito para una decisión para la que todavía "falta". Justamente la única que acercaría posiciones internas. Por su parte, en las filas del Frente Renovador, que lidera el ministro de Economía, Sergio Massa, le piden también a su jefe la misma celeridad para definir candidaturas y listas.

Por ley, las alianzas electorales entre partidos deberán inscribirse como tales hasta 60 días antes de la elección y este año, esa fecha es el 14 de junio, cita que le ganó notoriedad a la del 24 de ese mes (cuando deben anotarse los precandidatos para las PASO), dado el nivel de conflicto interno que existe hoy en todas las coaliciones.