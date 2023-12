Año Nuevo: el saludo de los políticos por la llegada del 2024

A pocas horas de que termine el 2023 y arranque el 2024, gobernadores, funcionarios y dirigentes de todo el arco político enviaron sus saludos por Año Nuevo y pidieron para el próximo año trabajar "incansablemente al servicio de la gente".

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, indicó: "Soy consciente del enorme esfuerzo que hacemos los argentinos para salir adelante, pero vamos a retribuir su confianza y sacrificio destinando todas nuestras energías a lograr que Argentina se ponga de pie".

"Desde lo personal, quiero agradecerles el inmenso honor que me dieron al elegirme Vicepresidente, el cariño que me dispensan en cada lugar donde me ven y el apoyo para todos los que formamos parte del gobierno. Mi copa a las 12 se levanta por los argentinos para que el 2024 sea un año donde todos tengan pan y trabajo", expresó Villarruel en su cuenta de la red social X.

, minsitro de Economía, deseó un "feliz año y mucha paz para todos" en la misma red social y llamó a trabajar "incansablemente al servicio de la gente para que el 2024 sea recordado como un año de inflexión en nuestra historia".

Por su parte, el Ministerio de Seguridad, a cargo de, saludó a "todos los miembros de las fuerzas federales" por su "dedicación que no conoce descanso ni horario" y agradeció por el cuidado que brindan "desde cada rincón de nuestra inmensa geografía".

expresó en su cuenta personal de Instagram: "Se va un año que siempre quedará en nuestra memoria porque a pesar de las enormes dificultades, los argentinos dejamos todo para luchar por un cambio"."Sabemos que no será fácil, pero también sabemos que el que abandona no tiene recompensa. Vamos por la recompensa de un futuro de progreso para nuestro país.", afirmó Petri y acompañó el posteo con una serie de fotos en la que incluye a su familia y su pareja, la periodista Cristina Pérez.



Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, envió "mis mejores deseos en este fin de año. Que el 2024 nos encuentre unidos para afrontar los grandes desafíos que nos esperan y continuar defendiendo los derechos y sueños del pueblo bonaerense".

, gobernador de Tierra del Fuego destacó que "cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender juntos" y pidió seguir "avanzando hacia todo aquello que soñamos" en el año próximo.

En un video publicado en su cuenta de X (exTwitter) el gobernador de La Rioja,, deseó "un 2024 lleno de paz y amor" y bregó porque "la solidaridad sea el camino" hacia una provincia "mejor".", agregó en un video que acompaño su publicación.



A su vez, el gobernador de Cordoba, Martín Llaryora sostuvo: "Mi compromiso es que el 2024 transcurra trabajando juntos, con nuevos desafíos para el #progreso de cada rincón de nuestra querida provincia".



"Sigamos haciendo y defendiendo la educación, la salud pública y las obras que generan empleo y desarrollo. Ese es el camino que vamos a tomar para construir la Córdoba de los nuevos tiempos. Felicidades, les envío un fuerte abrazo", añadió.

En tanto, el gobernador de La Pampa,enfatizó: "En pocas horas ingresaremos en un nuevo año. Vendrán tiempos más difíciles aún. Lo ha expresado el gobierno nacional, agregando más incertidumbre y desesperanza al ajuste que ya sufre una gran mayoría de las y los argentinos"."Las pampeanas y los pampeanos deben tener la certeza de que la defensa de nuestra provincia y de su pueblo seguirá siendo irrenunciable e innegociable. Como siempre, y ahora más que nunca, tendrán a su lado un gobierno provincial cuya bandera fundamental de gestión seguirá siendo un Estado presente, eficiente y cercano para luchar por un modelo de desarrollo con inclusión. ¡, indicó el gobernador pampeano.

El presidentehabía difundido este sábado un video en sus redes sociales donde extendió sus saludos a la población y manifestó que Dios "bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen"."Deseo para este nuevo año que la dirigencia política abandone las anteojeras ideológicas e intereses personales y esté a la altura de las circunstancias para avanzar rápidamente en los cambios que el país necesita", expresó el mandatario nacional.

Con información de la Agencia de Noticias Télam.