Aníbal Urios: "Cristina le hizo más daño a Alberto que a Lázaro"

La última semana, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo bajo el ojo de la tormenta luego de que los fiscales de la causa "Vialidad", pidieran 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Luego de la polémica cientos de fanáticos se acercaron a la puerta de su departamento en Recoleta y su estrategia de doble filo

Aníbal Urios, politólogo y consultor político, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) e indicó: “Este Gobierno que denomino ´La mesa de los Argento` (evocando a la serie televisiva), porque las tres patas se mueven constantemente, no sabemos quién gobierna: Alberto Fernández, Cristina Fernández o Massa. No terminan de definir hacia dónde quieren llevar a la Argentina. Esto suma al desconcierto. La gente ha sentenciado la continuidad de esta trilogía, de esta propuesta que en el 2019 tuvo lugar y no ha dado respuestas. No encuentra en el electorado un amor a largo plazo".

Por su parte, indicó que "Alberto en su momento, fue un crítico de Cristina, defendió siempre la gestión de Néstor" y destacó que "el oficialismo tiene un matrimonio roto, algo que le viene bien al kirchnerismo para fortalecer tropas, ya que el que la quiere, no dejará de apostar en él".

Teniendo en cuenta el revuelo político contó que lo que hizo Cristina a través de sus discursos, "fue un mensaje a todos los que fueron parte del Gobierno de 12 años. Por eso digo que el mensaje es para adentro, no para la sociedad que espera encontrar un nuevo líder" y agregó que "el votante péndulo, ese que puede votar a Macri o a Cristina está totalmente alejado de todo esto", por eso "ella le habló a la clase política.

—¿Cuál es tu pronóstico sobre el manejo de la Justicia?

—Hay un pronóstico que te puedo dar de la opinión pública. En La Plata hicimos la pregunta, para más allá de lo que determine la justicia para usted Cristina ¿es culpable o inocente? El 70% nos dice culpable. Después hay un 30% que es su núcleo duro que dice que es inocente, ese porcentaje puede tener una foto de Cristina con un bolso y va a decir es una opereta de los medios. No le interesa lo que diga un fiscal, para ellos Cristina va a ser eternamente inocente.

—¿Cómo actuará Alberto Fernández?

—El presidente quiso decir que espera que la Justicia determine culpabilidad o inocencia de manera independiente. Él quería decir que continúe el fiscal hasta las últimas consecuencias. Después salió la oposición a hacer el juego, que no era lo más atinado.

“Me parece que a Cristina Fernández le hizo más daño Alberto Fernández que Lázaro Báez. Me parece que la desilusión viene por ese lado. Otro dato, es que la gente está muy alejada de todo esto, sus dos grandes problemas son la economía y la inseguridad”.