Video: estaba 'sacado' y atacó a una mujer policía en Recoleta

Un ataque a una mujer policía tuvo amplia repercusión en las redes sociales, ya que se viralizó el video de un hombre que agrede a dos oficiales en el barrio porteña de Recoleta.

El atacante logró ser detenido por las autoridades luego de protagonizar un furibundo ataque a golpes de puño contra una mujer policía, a la que logró arrojar al suelo.

La secuencia quedó grabada en video por las cámaras de seguridad de un local de ropa situado en la esquina de Santa Fe y Uruguay.

El hecho comenzó cuando un hombre de 42 años de edad, con actitud muy agresiva, se encontraba en la vía pública, insultando e intentando golpear a los autos que pasaban. Cuando dos efectivos policiales femeninas se acercaron hasta el sujeto para instarlo a que cese su comportamiento, el hombre se ‘cabreó’ aún más y comenzó a insultarlas.

Una efectivo policial pidió refuerzos mientras retrocedían ante el hombre que hacía violentos ademanes y por su comportamiento corporal, daba señales de que podía abalanzarse en cualquier momento. De hecho, así terminó sucediendo.

La mujer policía cayó al piso el hombre incluso le pega patadas en el suelo hasta que intenta escapar.

El atacante finalmente fue detenido por resistencia a la autoridad.

La mujer agredida, de 27 años, debió ser atendida por el SAME pero afortunadamente no sus heridas no ameritaban su traslado a un centro de salud.