Valdés sobre Loan: "Es la búsqueda más importante de la provincia"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, habló por primera vez sobre la búsqueda de Loan Peña, el niño de cinco años que se encuentra desaparecido desde hace 11 días. "Es la búsqueda más importante de la provincia", afirmó Valdés, subrayando: "No vamos a bajar los brazos".

Durante una conferencia de prensa este lunes, Valdés explicó que "todas las fuerzas del Estado están buscando a Loan", y que "no descartan ninguna hipótesis". Aseguró que continuarán trabajando sin descanso: "Vamos a trabajar incansablemente".

"Estamos trabajando de manera conjunta, a disposición y atentos. Hay personas detenidas, personas que seguirán tomando declaración. Como Provincia, seguimos trabajando incansablemente para encontrar a Loan", subrayó Valdés.

"Es altamente probable de que el niño no se encuentre en el lugar y seguramente seguiremos colaborando con la Justicia, con todos los otros elementos que nos vaya indicando la Fiscalía, que en este caso se encuentra al frente de la investigación, pero que hemos puesto toda la diligencia, todo el trabajo y toda la energía que es posible", indicó el primer mandatario provincial.

El Gobernador también apeló a la empatía y al compromiso emocional, diciendo: "Vamos a hacer todo lo posible para tratar de dar con el menor y poner nuestro sentimiento como padres que somos para que esto se esclarezca. Hay que darle un impulso muy grande, no vamos a bajar los brazos", concluyó

En los últimos días, se filtró un audio atribuido a Valdés en el que supuestamente decía: "No me interesa si él aparece o no, lo que me importa es que esto no salte". Sin embargo, el gobernador desmintió ser el autor del audio y aseguró que llevará el caso a la Justicia provincial.

Patricia Bullrich viajará a Paraguay

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajará este martes a Paraguay para avanzar en la búsqueda de Loan. La intención de la funcionaria es reunirse con autoridades policiales locales, luego de acceder a la causa judicial. "Es una hipótesis que el chico esté allí", indicó.

Esta información se conoce tras la apertura de una causa paralela en la Justicia Federal por trata de personas, una hipótesis que cada día cobra más fuerza. Aunque todavía no hay pruebas concluyentes sobre la posible aparición del pequeño en el país vecino, la Justicia intenta abarcar el mayor rango de investigación posible.