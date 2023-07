Habló el hermano del empresario descuartizado y reveló detalles de su vida

En la noche de este miércoles, el hermano de Fernando Alejandro Pérez Algaba (39), el empresario cuyo cuerpo fue hallado sin vida y desmembrado en Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires, declaró que la víctima, “no era ningún mafioso ni estafador”.

“Él había comprado un terreno, no recuerdo si era La Reja. Iban a emprender unas construcciones ahí con un socio. Tenía que ir a buscar un dinero, creo que para los albañiles, y después no sé qué pasó”, declaró Rodolfo Pérez Algaba.

“Fue a buscar un dinero y, para mí, lo siguieron y lo mataron por plata. Encima con una brutalidad terrible. El que hizo esto debe ser un sanguinario", aseguró el hermano de la víctima.

En una segunda entrevista, destacó: "Si le hubiesen pegado un tiro, puedo pensar que haya sido un ajuste de cuentas, pero lo que no me cierra es que lo hayan cortado como lo cortaron".

“Nadie dice que aproximadamente a los 17 años mi papá falleció y dejó una herencia, la cual la cobramos todos. Ahí es como que él empezó a hacer otra clase de negocios comprando autos de baja gama", contó.

En ese sentido, Rodolfo expresó: "La actividad de él era la compra venta de autos, con el tema de los Bitcoin no le fue bien, eso se canceló y quedó ahí".

Por otro lado, reveló que por una discusión no se veían hace tres meses y que su hermano "estaba bajo tratamiento psiquiátrico por una enfermedad de ansiedad".

"Vengo desde hace tres días que casi prácticamente no duermo, pensando, rompiéndome la cabeza, cómo pudo llegar a pasar esto. Pero yo no me voy a quedar quieto, no voy a hacer justicia con mis propias manos, pero espero que se haga justicia", pidió.

Tratamiento psiquiátrico

Los audios

Fernando Pérez Algaba, conocido como “Lechuga”, envió una serie de audios amenazadores antes de ser brutalmente asesinado en Ingeniero Budge, donde encontraron sus restos descuartizados en una valija.

En los audios, dirigidos a alguien identificado como Nahuel, el hombre reclamaba una supuesta deuda y advertía que lo buscaría “por cielo y tierra” hasta que le pague.

En los audios, que publicó Infobae, el empresario también menciona a Gustavo Iglesias, un barra de Boca Juniors, cuyo hijo también tenía problemas con el comerciante. El amigo del hijo de Gustavo Iglesias, hasta ese momento no involucrado en la causa, también recibió amenazas de Pérez Algaba.

“¿Qué hacés, Nahuelito? Divertite, ¿eh? Divertite mucho. Divertite mucho que cuando vuelva te vas a tener que ir a vivir al country de Gustavo Iglesias. Con él, ahí. Los dos. Porque a vos te voy a ir a buscar por cielo y tierra”, dice uno de sus mensajes de voz.

El comerciante lo acusó de traición y lo instó a pagar cada peso que le debía. Le advirtió que lo buscaría sin importar a dónde fuera y que tenía mensajes comprometedores archivados, relacionados con actividades ilícitas.

“Andá a hacer la denuncia que quieras. Que atrás tuyo voy yo. Con todos los mensajes que tengo acá archivados en el teléfono de cuando fuiste a comprarle falopa al caco, que te ibas a poner a vender merca, que ibas a chorearle al transa, todo”, le advirtió. “Todo eso lo tengo todo guardado. Y mil cosas más tengo de vos. Te voy a arruinar la vida, pedazo de loro”, aseguró.

En otros audios, Lechuga se queja de los reclamos de “Ibiza”, una persona con quien aparentemente compartía una agencia de venta de autos en Ramos Mejía. Se jacta de su estilo de vida lujoso y exhibe sus posesiones, mencionando viajes a destinos internacionales, marcas de lujo y numerosos autos. Calificado como “irrecuperable” por sus deudas, el comerciante estaba en problemas financieros.