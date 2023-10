Cuando la Policía bonaerense fue a detener a Julio "Chocolate" Rigau en su casa de La Plata, se llevó una sorpresa: el puntero del PJ bonaerense no estaba. "Fueron a detenerlo, pero sin allanamiento. Lo ordenó la Fiscalía porque tiene el impulso de la acción penal y denegaron la eximición de prisión", expresaron fuentes judiciales.

En conversación con el canal TN, voceros del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires informaron: "Fuimos y nos dijeron que no se encontraba ahí. No allanamos la casa porque no teníamos orden. Sí se pidió la captura. Ahora lo buscan todas las fuerzas policiales".

La Cámara de Casación Penal bonaerense dejó sin efecto el fallo que anulaba la investigación del caso de "Chocolate" Rigau. Por ese motivo, la Fiscalía puede avanzar con las medidas de prueba como acceder al teléfono celular del sospechoso y detenerlo.

Rigau ya había sido detenido, pero recuperó la libertad luego de que la Cámara concluyera que todo lo actuado era nulo. Casación, revocó ese fallo de la Cámara, por lo que la orden de detención vuelve a tener validez.

"Nos pidieron que cuando lo detengamos sea traslado al Servicio Penitenciario. No a una comisaría. Con eso nos están dando la razón cuando nosotros nos preocupamos de que no le pasara nada porque era un detenido importante. Le podían hacer algo", agregaron de Seguridad.

Al mismo tiempo, la fiscal Bettina Lacki debe establecer la fecha en la que se concretará la apertura del celular Samsung modelo SM-G532M gris del implicado. El objetivo es detectar cómo se movieron los fondos extraídos por Rigau para, así, determinar los posibles cómplices, ya sean de un espacio político o de la administración de la Cámara de Diputados de la provincia. Además, se deberán determinar las funciones que cumplían los empleados dueños de las tarjetas con las que el sospechoso retiraba el dinero en los cajeros automáticos.