Así despidieron al motochorro asesinado por una joven

El motochorro que murió luego de intentar robar a una joven que se defendió a puñaladas fue despedido por familiares y amigos en redes sociales. El hecho ocurrió en el partido bonaerense de Quilmes.

El fallecido era Rodrigo Manuel Yugar (21), más conocido como ‘Chapu’ o ‘Chapulín’. El asaltante murió en el lugar luego de que la mujer le asestó una puñalada en el pecho con el arma blanca que le quitó durante un forcejeo.

El joven estaba activo principalmente en Facebook. Allí se mostraba como hincha de Quilmes y subía versículos de la Biblia y letras de canciones.

Quizás mi vida dure poco se que todo tiene su final pero mientras este de pie, Ni un poquito le voy a bajar 🎶🎶 Publicado por Rodrigo Yugar en Sábado, 12 de marzo de 2022

Por la misma plataforma, allegados y seres queridos de ‘Chapu’ ofrecieron sus condolencias y lamentaron la muerte del muchacho.

Tras mostrarse devastado por la pérdida de su familiar, el hermano expresó: “no tengo palabras para explicar este dolor que siento, no puedo creer, no caigo que ya no pueda verte más mi hermano del alma, mi amigo, mi todo, cómo hago papu, te voy a extrañar con el alma y para siempre Chapu. Hasta nunca”.

Otro amigó publicó: “despertarme y ver esto. No lo puedo creer, Chapulín, toda una vida por delante que seguir. La última vez que te vi fue cuando te trajimos de la parada con tu mamá. Descansá y dale fuerza a tu mamá para seguir”.

Según trascendió, en los momentos previos a la muerte, intentó robar a una joven en una parada de colectivos con su cómplice, Kevin De Vaux. Como se desplazaban en una moto, Rodrigo descendió del rodado simulando tener un arma de fuego y exigió la entrega de las pertenencias.

La mujer se resistió y el cómplice bajó de la moto con un cuchillo mientras le gritaba a Rodrigo que le disparara. En un forcejeo, la víctima de robo logró arrebatar el arma blanca y apuñaló en el pecho al “Chapu” que cayó al suelo malherido. El otro asaltante huyó del lugar, dejando a su compañero en el lugar.

El asaltante murió desangrado en el lugar por la puñalada bajo la tetilla izquierda. Luego, con el análisis de las cámaras de seguridad, se pudo identificar a De Vaux, quien fue detenido en Quilmes.