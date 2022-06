Los avances en la investigación del santafesino hallado sin vida en Mendoza

A principios de junio encontraron el cuerpo sin vida de Germán Andrés Cassina sobre la Ruta Nº7 en alta montaña, el santafesino estaba desaparecido desde diciembre. A 15 días del hallazgo avanza la investigación para determinar las causas de su muerte.

El cuerpo del joven e 38 años yacía en estado de descomposición, con una mochila y elementos dispersos a su alrededor. Carlos Aguinaga, abogado de la familia habló sobre el caso en El Interactivo: "Su madre y su hermano nos pidieron que colaboráramos con la fiscalía para determinar qué fue lo que realmente le ocurrió a Germán desde que llegó a Polvaredas hasta que fue hallado muerto".

Y amplió: “Germán llegó a Polvaredas, lo que está totalmente acreditado, el 11 de diciembre al mediodía. Su celular estuvo prendido muy poco y luego se apagó y nunca más funcionó. Hasta el momento la investigación habla de que hubo una hipótesis de un supuesto accidente que podría haber sufrido, que se habría caído desde la ruta por un barranco y que su cuerpo haya quedado a pocos metros del río Mendoza".

Al consultarle sobre si son claros los exámenes y estudios necrológicos que hace Policía Científica o si hay dudas, Aguinaga dijo: "Nosotros confiamos en esos resultados, porque científicamente van a determinar la causa de la muerte y sobre todo si fue a principios de diciembre o después, ya que eso va a ser importante para la investigación y será clave para nuestro accionar".

El abogado indicó que "luego de la aparición del cuerpo de Germán en Polvaredas, la familia indagó con los lugareños y manifestaron que lo vieron varios días después del 11 de diciembre y que lo vieron con gente de la zona".

El letrado dijo que por el momento no están identificadas las personas y se encuentran buscando más testigos, ya que "necesitamos que declaren porque puede ser el punto de investigación de una hipótesis distinta".

Ya que "no es lo mismo que Germán haya llegado el 11 de diciembre, se haya caído y haya fallecido por un accidente a que haya estado una o dos semanas viviendo con gente de la zona y que después aparezca muerto".

“Él nunca más prendió su celular, desde el 11 de diciembre. Lo que pasa es que él dijo que venía a Mendoza, no a hacer un retiro espiritual, pero sí a relacionarse en forma directa con la naturaleza y salir del estrés de la ciudad. Por esa razón puede haber apagado él su celular", reconoció Aguinaga.

Sobre si el joven se encontraba bien psicológicamente, el abogado aclaró que Germán "vivía en Mendoza desde hace dos años" y además, "había tenido trabajo, pero lo había perdido, no se sentía bien porque no tenía trabajo. Tenía algunos problemas que lo hicieron ir a la montaña a desintoxicarse como él quería física, psíquica y emocionalmente. Eso lo hacen muchos que quieren ir a la montaña a reencontrarse consigo mismo, eso pasa con frecuencia".

Aguinaga dijo que "la familia no descarta ninguna hipótesis, quiere saber la verdad, para eso nos contrataron que aportemos a la fiscalía para iniciar una investigación paralela y distinta a la actual".

“La fiscalía trabajó primero en la búsqueda de Germán, la fue correcta, uno ve todos los movimientos que tuvo el expediente y son correctos", manifestó y completó, "no sabemos bien es si se lo buscó, ya no la fiscalía sino la Policía en los lugares correctos. No sabemos esa parte, lo estamos investigando, hacemos accedido al expediente hace poco. El cuerpo se encontró en una zona poco frecuentada”.