Ocho amigos de Daniel, oriundo de la provincia de Neuquén, creyeron que estaba en apuros y le transfirieron distintas sumas de dinero. Sin embargo, eran estafadores quienes usaron la cuenta de Facebook del hombre para sacarle plata a sus contactos apelando a un falso accidente y una intervención quirúrgica que nunca existieron.

Según detalla el diario La Mañana de Neuquén, el último viernes, Daniel recibió un mensaje de texto con una serie de cinco dígitos y tres letras. "Abrí el mensaje, vi los números, alcancé a sacarle una captura y apagué el celular", comentó el damnificado.

A los 20 minutos, encendió el dispositivo y ya había desaparecido de su pantalla la aplicación de la red social Facebook. "Me lo borraron de la pantalla del teléfono, me lo eliminaron. A la media hora me llamó una de mis hermanas que me decía que mi sobrina me había depositado plata", recordó Daniel.

Los estafadores le habían hackeado su cuenta de Facebook y desde allí le escribieron a todos sus contactos de esa red social. "Les ponían que yo había tenido un accidente de tránsito, que tenía que hacerme una operación de urgencia y que necesitaba plata", relató sobre el cuento que utilizaron los estafadores para pedirle plata a sus conocidos. Fueron ocho lo que creyeron el engaño y transfirieron dinero.

Ante esta situación, Daniel acudió al Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén, donde radicó la denuncia.

"El policía que me atendió me dio la información de cómo tenía que hacer y ahí pude recuperar la cuenta. Cuando la recuperé, tenía un montón de mensajes por Messenger de gente que preguntaba cómo me depositaba", contó, y dijo que desde el viernes al lunes al mediodía no pudo ingresar a su perfil. Asimismo, los investigadores le confiaron que el remitente del SMS era de la provincia de Córdoba.