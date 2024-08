El hermano de Loan habló de por qué desafectaron a Fernando Burlando

Luego de que Fernando Burlando fuera desafectado para asesorar legalmente a la familia de Loan Peña, uno de los hermanos del menor, José, habló de los motivos de la decisión. Además, el familiar apuntó contra la Justicia y acusó que "le puso trabas al abogado".

José Peña reveló que su mamá tomó la decisión de apartar al abogado del caso por la desaparición del menor en Corrientes. De esta manera, María Noguera decidió sacarlo y José señaló: "La que decide es mi mamá, yo la acompaño a ella. Ella me preguntó si estaba de acuerdo y yo acepté".

"Mi mamá está muy desesperada, angustiada, está como pérdida y necesita que alguien le diga algo", agregó.

José Peña, hermano de Loan.

La tarea de Burlando fue agradecida por la familia y José destacó su rol en la causa. "Estamos totalmente agradecidos con él, lo voy a ir a visitar y le mando un fuerte abrazo por todo lo que hizo. Y me dijo que va a seguir buscándolo a Loan", indicó.

Aunque, el joven expresó que "la Justicia no lo dejó trabajar a Burlando" en la búsqueda de Loan. "No era que Burlando no nos diera las respuestas, sino que lo trabaron de todos lados y no pudo hacer más", afirmó.

Por eso, el hombre remarcó que para la familia del niño "la política se sintió incómoda por la presencia del polémico abogado". "Saber dónde está Loan", resaltó.

La palabra de Burlando tras ser apartado

En declaraciones a los medios, el abogado Fernando Burlando aseguró que "nosotros cumplimos sobradamente nuestro compromiso. Estuvimos en todas las audiencias y presentes en todos los expedientes en los que la propia provincia denunciada quería presentarse como querellante".

En tono sorpresivo, Burlando afirmó que "fueron apartados", y que "la decisión podría estar vinculada a la política provincial". "La investigación está en un limbo, no funciona para ningún lado y parece adrede. Se nota la gran influencia del poder político durante el secreto de sumario y la implantación de pruebas que debían investigarse", sentenció el letrado, hasta este jueves representante legal de la familia de Loan Peña.