Detuvieron al hijo de un comisario por el hallazgo sin vida de uno de los amigos desaparecidos

Lautaro Morello, el joven de 18 años que hace una semana desapareció junto a un amigo en el partido de Florencio Varela, fue encontrado semicalcinado y con signos de haber muerto por asfixia mecánica, a la vera de una autopista en construcción, en la localidad bonaerense de Guernica. Por el caso detuvieron al hijo de un Comisario y a un familiar.



Morello, era buscado desde el viernes 9 de diciembre, cuando salió junto a Lucas Escalante, de 25 años, aún desaparecido, a festejar el triunfo de la Selección argentina ente Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar.



"Pedimos que actúe Gendarmería y la Policía Federal para que se sepa quién tuvo a Lautaro y quién se atrevió a tocarlo. Ya no podemos hacer más nada, no hay nada que hacer ni que decir, nunca nos vamos a reponer de esto, nos quitaron un pedazo de corazón a cada uno", manifestó en A24 Miriam, la abuela de la víctima, quien aclaró que aún esperan que le notifiquen el informe de la autopsia.



La mujer se encontraba junto a una de las hermanas de Lautaro quien expresó: "Ya que esperaron tanto para buscarlo que ahora por lo menos se levanten para buscar quién fue el culpable. Lo mataron en vida, hay un culpable que aparezca porque nosotros no vamos a descansar, esto no se va a terminar así."





El hallazgo se produjo a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en la localidad de Guernica, partido de Presidente Perón, cuando el hijo de un vecino que había salido a cazar con unos perros galgos vio el cuerpo.

Según publicaron medios locales, el cuerpo estaba recostado boca abajo, "semicalcinado y en avanzado estado de descomposición". Además, en el lugar del hallazgo encontraron una zapatilla Vans color negra, similar a la que usaba Morello, por lo que desde un inicio los pesquisas manejaron la hipótesis de que se trataba de él.

A su vez, los investigadores también hallaron similitudes en un piercing y otras prendas de vestir.

Tras los peritajes de rigor en el lugar del hallazgo, el cuerpo fue llevado a Morgue Judicial de La Plata, donde los médicos forenses que realizaron la autopsia determinaron que la muerte se produjo por una "asfixia mecánica" y que la data de muerte era de entre 7 y 15 días.





En la causa intervino el fiscal Álvaro Garganta, quien está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Presidente Perón.



Es el mismo fiscal que también tiene la investigación por el hallazgo, el domingo pasado también en Guernica, de otros dos cadáveres completamente calcinados en el baúl de una camioneta y que ahora se cree que podrían pertenecer a otros dos desaparecidos, los mecánicos Silvio David Vitullo, de 40 años, y de Diego Fabián Segura, de 30.

El hijo de un comisario detenido

La fiscal de la causa, Mariana Dongiovanni, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI9 2, solicitó un allanamiento en la casa de un Comisario mayor de la policía bonaerense, en el barrio La Capilla de Florencia Varela,

El hijo del Comisario y su primo están bajo investigación por algún conflicto que podrían tener con Lucas, por lo que fueron detenidos en el marco de la investigación.

Fue luego de que un testigo declarara que la noche de la desaparición, los jóvenes preguntaron por la casa del comisario y ahora se investiga si el BMW azul en la que se movilizaban los chicos estuvo estacionada frente a la casa de ese jefe policial.



Los jóvenes fueron vistos por última vez el pasado viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando Escalante pasó a buscar a Morello en su BMW azul para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina.

Posteriormente, el vehículo fue encontrado quemado, y en las últimas horas hallaron sin vida a Morello.