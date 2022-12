La Justicia avanza en la investigación para tratar de determinar la identidad de los dos cuerpos hallados calcinados dentro de una camioneta en Guernica. Si bien, en primera instancia se creyó que podrían ser los dos amigos desaparecidos en Florencia Varela, ahora sospechan que pueden ser dos mecánicos que están ausentes desde este sábado.

Los dos mecánicos fueron vistos por última vez en Longchamps, y la Justicia se encuentran trabajando de acuerdo a los datos obtenidos por una pericia odontológica, aunque aguarda el resultado de los estudios de ADN para confirmarlo.

La nueva hipótesis de que podría tratarse de los cuerpos de los mecánicos Silvio David Vitullo, de 40años, y de Diego Fabián Segura, de 30, surgió en las últimas horas cuando la esposa del primero de ellos reconoció un anillo que utilizaba su pareja entre los elementos encontrados en el rodado donde estaban los restos calcinados.

Además, trascendió que los cuerpos calcinados hallados la mañana del pasado domingo dentro de una camioneta Renault Berlingo son de dos personas "de entre 30 y 40 años", lo que robustece la evidencia que apunta a que se trata de Vitullo y Segura.

De esta manera, el fiscal Alvaro Garganta, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 11 de La Plata, avanza ahora en la pesquisa con el fin de establecer cuál fue el móvil del doble crimen.

Ante el resultado preliminar de las pericias, se descartó que los cuerpos encontrados sean de Lautaro Morello, de 18 años, y Lucas Escalante, de 26, los dos jóvenes oriundos de Florencio Varela que están desaparecidos desde el pasado viernes cuando salieron a festejar la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial de Fútbol a bordo de un auto BMW azul que luego fue hallado incendiado en la localidad platense de Abasto.

Por lo tanto, la denuncia por la desaparición de los jóvenes sigue activas, en la investigación que lleva adelante la fiscal Mariana Dongiovanni, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Florencio Varela.

La denuncia de la mujer de uno de los desaparecidos

La mujer de Segura denunció el domingo que su esposo se ausentó de su casa a las 9 del sábado, cuando salió rumbo a su trabajo en el taller mecánico ubicado en la calle Kellertas al 1.400 de Longchamps, donde está empleado Vitullo.



La denunciante contó que intentó llamar a Vitullo alrededor de las 13, porque estaba planificando una fiesta de cumpleaños sorpresa para su marido, pero no logró comunicarse debido a que el celular permanecía apagado.



La mujer aclaró que Segura no tiene teléfono celular y tampoco utiliza redes sociales, y siempre, de acuerdo lo declarado por la mujer, se preocupó porque pasaron horas sin tener noticias de su marido quien, según ella, nunca se ausentó por tanto tiempo de su casa sin aviso, al tiempo que señaló a Vitullo como el único amigo al que él frecuenta.



El domingo, como su esposo seguía sin aparecer, la mujer se dirigió al taller mecánico y observó que el auto de su marido se encontraba allí, pero no el Peugeot 504 de Vitullo.



Ante esta situación, la denunciante se presentó en la casa del hermano de Vitullo, quien refirió que, alrededor de las 12, se comunicó con su hermano y este le dijo que se dirigirían hacia la localidad de Monte Grande para realizar un trabajo de mecánica y que, al finalizar, volverían al taller.



Por último, la denunciante dio detalles de la vestimenta que tenía su marido la última vez que los vio y de los detalles que presenta en su cuerpo.