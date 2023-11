Sin piedad: pareja detenida por estafar abuelos por teléfono

Una pareja fue detenida acusada de robar dinero de adultos mayores por medio de un engaño telefónico. Utilizando distintos argumentos, que iban desde una supuesta corrida cambiaria a la detención de un familiar por el que había que pagar una fianza, convencían a las víctimas para que entregaran sus ahorros. En uno de los casos, permitieron que la víctima se quedara con 5 mil pesos “para comer”.

Las escuchas

Los diálogos telefónicos registrados en la investigación muestran las artimañas utilizadas para engañar a las víctimas. La primera de ellas se refería al corralito.

La estafa del corralito

Estafadora: Hola.

Víctima: Hola ¿Quién habla?

E: Soy yo, ¿cómo estás? Te estaba llamando, no me podía comunicar.

M: ¿Quién habla? ¿pero quién?

E: Soy yo Pa, ando con un dolor de garganta que no aguanto más.

V: Completamente la voz distinta...

E: Escuchame ¿estuviste mirando la tele?

V: Sí, estaba mirando un programa, pero me dormí. Así que lo mismo que la nada.

E: ¿Viste el quilombo que hay con el presidente? Ecuchame, prestame atención que hay un lío bárbaro. Embargaron a toda la Argentina. Dicen que el país entró en default.

V: ¿eh?

E: El país entró en default, hay un quilombo bárbaro, se viene como un corralito de vuelta. ¿Viste los billetes de 100, los dólares?

V: Te escucho totalmente distinto. Casi no te escucho, no sé lo que decís...

E: Que tenemos que renovar toda la plata.

V: ¿Por qué? ¿Todos los dólares hay que cambiar?

E: Escuchame, ¿cuánta hay ahí en casa?

V: No sé...está todo medio turbio lo que me estás diciendo, no entiendo nada. ¿Tengo que contar los norteamericanos?

E: Sí. Contalos que yo te espero acá. Yo te espero, pero no cortes el teléfono porque no me puedo comunicar.

V: Mira...tengo cuatro, cuatro redondos.

E: ¿Cuatrocientos?

V: Cuatro mil.

E: ¿Cuatro mil dólares?

V.: Sí. ¿Y yo tengo que entregarlos?

E: No, vos quedate tranquila no tenés que ir a ningún lado...agarrá los billetes, los extranjeros, y ponelos todos junto en una bolsa con los pesos argentinos.

V: ¿Los verdes y los argentinos?

E: Todos juntos en una bolsa.

V: Escuchame ¿no puedo dejarme siquiera para comer?

E: Sí, dejate algo, dejate cinco mil pesos.

V: ¿Qué pasa con la bolsa?

E: Salí a fuera y dásela a (XXX) que él me la trae a mí y yo te la llevo a tu casa de vuelta.

El accidente

Estafadora: Hola

Víctima: ¿sí?

E; Lalo tuvo un accidente. ¿Me escuchás?

V: ¿Quién me habla?

E: Lalo chocó, tuvo un accidente. Acá el abogado me está pidiendo dólares. ¿A cuánto llegamos? ¿Cuánto llegamos ahí?

V: Yo no sé hija, pero no es mucho eh. ¿Marita me habla?

E: A ver...fijate ¿cuánto hay?

V: No entiendo, algo de cuatrocientos mil. ¿Y si la llamo a la Roxana para que venga?

E: No, escuchame, no hables con nadie porque me dijeron que si se hiciera público va a quedar detenido. Va Julieta, la secretaria del abogado, salí y dásela a ella.

V: Pará que tocaron la puerta...

E: Salí y dáselo a ella que es la secretaria del abogado (se escucha un diálogo de fondo en la casa, entre la víctima y la persona que llega haciéndose pasar por la secretaria y se lleva el dinero)

E: Dáselo a la muchacha que ella deposita la fianza y lo sueltan a Lalo porque si no va a quedar preso. No tenemos todo el tiempo, apurate. Ah, tenés que anotar algo más que te voy a pedir: la cuenta de CBU, es lo último... ¿cuánto le diste vos a la muchacha?

V: No sé hija, algo de quinientos mil lo que conté yo.

E: ¿Quinientos mil? Acordate bien cuánto era

V: Eran de 100 y yo conté quinientos.

E: ¿Cosas de valor no quedaron?

La investigación

La búsqueda de los delincuentes comenzó luego de la denuncia de una jubilada a la que le robaron U$S 800.000. Los sospechosos fueron identificados por fuentes judiciales como T.M. de 28 años y F.Y. de 27. Son integrantes de una comunidad gitana y los detuvo la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego fueron procesados por la jueza Paula González por el delito de estafa.

“Los delincuentes formaban parte de una banda que se aprovechaba de la vulnerabilidad de las personas mayores para engañarlas y sustraerles sus ahorros por medio de llamadas donde fingían ser parientes para así sacarles dinero. A una víctima le sustrajeron 800.000 dólares, entre dinero en efectivo, joyas y alhajas, fingiendo ser su sobrina y con la estafa conocida como ´corrida cambiaria´”, expresaron fuentes de la Policía de la Ciudad.

Además, la magistrada embargó los viene de los imputados por un total de 400 millones de pesos y, para ser excarcelados debieron depositar una caución de $72.000.000.