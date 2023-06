El titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti, confirmó que veinticinco alumnos de un colegio del barrio de Palermo tuvieron que ser atendidos por una fuga de gas. Además, cuatro fueron trasladados a hospitales por inhalación de monóxido de carbono.

"Atendimos en total a 25 chicos y cuatro arrojaron sintomatología de inhalación de monóxido y los derivamos al Hospital Gutierrez y al Bazterrica", expresó Crescenti.

El hecho ocurrió en la escuela Corazón de María, ubicada en Guise al 1900. En horas del mediodía Bomberos se presentó junto al SAME. Allí constataron lo que estaba ocurriendo y atendieron a los menores, que manifestaban estar mareados y con náuseas, en la vía pública. Finalmente, dos de los asistidos fue trasladado al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y otros dos a la Clínica Bazterrica por intoxicación por monóxido de carbono.

Por otro lado, la empresa Metrogas encontró una fuga de gas en las cañerías y estufas en malas condiciones para su funcionamiento. Por ese motivo se procedió a la suspensión del suministro.

"El hijo de una de las médicas (del SAME) llamó a la madre y le contó que se sentía mareado y con náuseas y que otros chicos estaban sintiendo lo mismo. En ese momento entró otro llamado y fuimos", narró Crescenti en diálogo con LN+.

Finalmente, expresó que "se harán las pericias correspondientes, pero los chicos estaban con cefaleas y nauseosos. Cuando llegué a la escuela pedí que baje el médico de una emergencia privada y la autoridad no me prestaba atención. El médico me dijo que estaban controlados y como no pude ingresar con el equipo, los hice bajar a todos y los medimos con un aparato y salió que cuatro habían inhalado mónoxido".