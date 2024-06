Caso Loan: la tétrica coincidencia que involucró a Sofía Herrera

A más de 10 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que parece haberse evaporado de la localidad correntina de 9 de Julio, una serie de coincidencias comenzaron a dar que hablar en las redes sociales.

Una usuaria de "X", identificada como @Romyk81, publicó en sus redes un curioso mensaje que involucra a la hija del comisario Walter Maciel, recientemente detenido por la investigación que tiene en vilo al país.

Según la denunciante, "la hija del detenido por Loan es igual a Sofía Herrera", la niña a la que parece haberse tragado la tierra en Tierra del Fuego, el 28 de septiembre de 2008. Cabe recordar que cuyo paradero es un misterio.

El caso Loan en las redes sociales

"La hija del detenido por Loan es igual a Sofía Herrera. Estoy viendo esto y no lo puedo creer, el parecido es demasiado. Hoy Sofía tendría 18 años y la madre de esta nena no paraba de repetir que tiene 14. Le salieron las muelas de juicio, eso es solo después de los 17″, se lee en el tuit que inundó las redes sociales.

Dicha publicación alcanzó más de un millón de reproducciones y obtuvo cientos de respuestas.

"Por dios que alguien haga algo, no lo puedo creer", "Da escalofríos..lpm.", "ADN URGENTE !!!!!! CON ESTA GENTE TODO ES POSIBLE Y SI ME PASO LO MISMO AL VER LAS FOTOS", se lee en algunos de los posteos que aportaron otros usuarios que no parecían salir de su asombro por la curiosa coincidencia.