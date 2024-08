Caso Loan: testigo clave pide protección y promete revelaciones impactantes

A 66 días de la desaparición del pequeño Loan Danilo Peña, un rayo de esperanza ilumina la investigación. En un momento especialmente emotivo, ya que este domingo se celebra el Día del Niño en todo el país, una testigo clave ha decidido romper el silencio y ofrecer información crucial sobre el caso.

Testimonio bajo amenaza

La testigo, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, ha solicitado protección para poder declarar ante la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo. La mujer ha dejado claro que su vida corre peligro si no se le brindan las garantías necesarias para su seguridad.

El 'americano' y la protección urgente

Nicolás, conocido como el 'americano', voluntario de una fundación internacional que lucha contra la explotación sexual infantil y el tráfico de personas, ha sido quien reveló la existencia de esta testigo. En una entrevista televisiva, con el rostro cubierto, destacó la urgencia de protegerla. "Yo estuve con ella mucho tiempo, fue todo a pulmón y me enteré que la jueza o el Juzgado Federal le dieron una semana para ingresar al sistema. Y les aseguro que está en peligro extremo", afirmó.

El abogado Fernando Burlando, comprometido con la causa, ha prometido acelerar el proceso de protección. "Eso lo podemos acelerar desde acá, si es una testigo con esas características, eso depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Nos iremos personalmente hasta allí para realizar una presentación. Le vamos a pedir a las autoridades para que le den todas las garantías", aseguró Burlando.

Hipótesis y esperanza

La nueva información sugiere que Loan fue llevado desde el paraje Algarrobal, en el campo de Catalina Peña, después de un almuerzo en honor a San Antonio, el pasado 13 de junio. El 'americano' mantiene la esperanza de encontrar al niño con vida y ha estado participando activamente en la investigación durante varias semanas.

Críticas a la Justicia

El 'americano' también expresó su frustración con el sistema judicial. "A mí, en dos horas, la Justicia me secuestró el teléfono, pero al abogado (José Fernández Codazzi) tardaron como cuatro meses y aún no tengo devolución de mi celular. Me llama la atención cómo funciona la Justicia en Corrientes, a pesar de que no van a encontrar absolutamente nada", criticó.

Además, ha iniciado acciones legales contra quienes han hablado mal de él, destacando que no quiere problemas con Estados Unidos y que muchas de las acusaciones en su contra carecen de fundamento.

Un momento decisivo

Este nuevo avance en la causa llega en un momento crucial, con la esperanza de que la declaración de la testigo clave pueda arrojar luz sobre el paradero de Loan y acercar a la Justicia a resolver este doloroso caso.