Desgarrador caso: un abuelo perdió sus ahorros por el falso secuestro de sus nietos

Un hombre mayor de la localidad neuquina de Villa La Angostura vivió una verdadera pesadilla cuando recibió una llamada telefónica que le hizo creer que sus tres nietos habían sido secuestrados y que debía pagar un rescate para liberarlos. Sin dudarlo, el abuelo entregó todos sus ahorros a los estafadores, que se aprovecharon de su angustia y del amor por su familia.

Una llamada que lo cambió todo

Todo comenzó cuando el hombre y su esposa estaban cenando en su casa, el teléfono fijo sonó y, al atender, una voz les dijo: “Pasó algo grave”, y cortó. La pareja se quedó preocupada, pero no recibieron más llamadas esa noche. Se fueron a dormir pensando que quizás se trataba de una broma o un error.

Sin embargo, a las 2:30 de la madrugada, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, la voz que les habló se hizo pasar por su hijo, que vive con sus tres hijos en Puerto Manzano, pueblo cercano a La Angostura. Les dijo que los chicos habían sido secuestrados y que necesitaba dinero para pagar el rescate. Les pidió que no usaran los celulares y que siguieran sus instrucciones al pie de la letra.

El hombre, asustado por la situación, le pasó el teléfono a su esposa, que estaba muy alterada. Ella creyó reconocer la voz de su hijo y le preguntó dónde estaba. Él le respondió que estaba en la Comisaría y que los secuestradores le habían dado un plazo para entregar el dinero. Le indicó que debía juntar todo el efectivo que tuviera en la casa y llevarlo en una bolsa de residuos a una calle del barrio Peumayén.

El hombre obedeció, tomó todos sus ahorros (no trascendió cuánto), que guardaba en un lugar seguro, y los metió en la bolsa, condujo hasta el lugar indicado y dejó la bolsa tirada en la vereda. Desde su auto, observó cómo un hombre alto se acercaba caminando y se llevaba el botín.

Cuando regresaron a su casa, el supuesto hijo los llamó nuevamente y les dijo que ya había recuperado a los nietos. El hombre y su esposa se sintieron aliviados y agradecidos. Sin embargo, algo no les cerraba. El hombre notó que la voz de su hijo no era la misma de siempre y que le pedía hablar con su madre constantemente. Su esposa lloraba cada vez que escuchaba su voz y no podía pensar con claridad.

El hombre decidió llamar a su hijo por celular para confirmar que todo estaba bien. Para su sorpresa, su hijo le contestó normalmente y le dijo que no sabía nada de lo que le estaba contando. Fue entonces cuando se dio cuenta de que habían sido víctimas de una estafa. Se dirigió a la Comisaría y denunció lo ocurrido. Pero ya era tarde para recuperar sus ahorros.

Una modalidad delictiva cada vez más frecuente

El caso del abuelo engañado no es el único que se ha registrado en los últimos tiempos. Se trata de una modalidad delictiva conocida como 'el cuento del tío', que consiste en engañar a personas mayores o vulnerables mediante llamadas telefónicas o mensajes falsos. Los delincuentes se hacen pasar por familiares o amigos de las víctimas y les inventan situaciones dramáticas para pedirles dinero urgente.

Las autoridades recomiendan estar alertas ante este tipo de llamadas y no brindar datos personales ni bancarios. También sugieren verificar la identidad de quien llama y comunicarse con algún familiar o conocido para corroborar la información. Ante cualquier duda o sospecha, se debe cortar la llamada y denunciar el hecho a la policía.