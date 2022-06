YPF cumple sus primeros 100 años de vida

Este 3 de junio de 2022, la petrolera YPF cumple 100 años de vida. La empresa creada por el radicalismo unirá este viernes al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, quienes se mostrarán juntos durante un acto en Tecnópolis por el centenario de la compañía, en medio de la interna que atraviesa el Frente de Todos.

Julio Cobos, diputado nacional de Juntos por el Cambio, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y se refirió al centenario de la petrolera estatal. “Bajo la conducción de Enrique Mosconi fue señera esta YPF, en miras de adquirir la soberanía energética. Es el desafío que tenía con la antigua división de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que lo tomaron de modelo muchos países de América como México, Venezuela, Brasil… pero tuvo muchos vaivenes esta YPF que se sometió a privatización y después a estatizaciones, juicios de por medio", señaló el mendocino.

“Lo cierto es que hay mucho para recordar el origen pero poco para celebrar o festejar, porque hoy nos encontramos con un país agonizando en materia de provisión diésel de combustible, donde hemos perdido la soberanía energética producto de una falta de planificación que tiene que ver con ir transformando la matriz energética, eléctrica sobre todo, para ir disminuyendo el consumo de gas o combustible líquido, como es el caso de la hidráulica, solar, eólica o hasta la propia nuclear", expresó Cobos.

Y agregó que "el país está con estos problemas y tenemos un largo camino para ver hacia adelante. Cómo recuperamos en materia energética nuestro autoabastecimiento que es vital del desarrollo económico de nuestro país".

-En el medio de una crisis que tiene a gran parte de la producción nacional sin gasoil.

-Hoy me hacían una nota de Santa Fe y me decían que un montón de escuelas de allá están sin estufas. Es que el programa se agrava. El otro día tuve la oportunidad de encontrarme con el secretario de Energía, que me comentó que hoy recibía al gobernador. Hablamos del tema y me dice que la solución es que vamos a importar más combustible.

-Ya el aumento de la importación del cuatrimestre del año pasado respecto de este año se incrementó un 500%. Ahora me decía que era necesario un 50% más, con los costos que esto nos sale. El modus operandi de la compra de combustibles es el siguiente: los barcos andan boyando por distintos lugares y van al mejor postor. La falta de planificación siempre se paga. Nos pasa con materia habitacional, con caminos, puertos y ferrocarril.

-¿Cómo viene la remediación de los créditos UVA?

-Vengo insistiendo en esto hace 4 años, desde la gestión de Macri a la fecha, lo hice antes en el Senado y ahora en Diputados. Afortunadamente, encontramos eco tras un pedido de sesión especial que hice, porque no se iniciaba el tratamiento. Esto motivó que se moviera el avispero y llegamos a un acuerdo de empezar a tratarlo.

-Se escuchó fundamentalmente a los beneficiarios que comentaron sus angustias, desazón, la desesperanza que hay en la planificación familiar que no saben si pueden seguir pagando la casa.

-Otro tema que consulta la audiencia es, ¿qué pasó con el cambio del huso horario?

-En esta semana le pedí a la presidenta de la Comisión de Legislación, porque está en dos comisiones Legislación y Mercosur. Le pedí que lo pusiera en temario, que había muchos investigadores. El propio ministro Filmus de Ciencia y Tecnología con el que tuve una reunión donde tratamos el tema y un proyecto de financiamiento científico tecnológico que me reuní con él justamente cuando salió el proyecto del huso horario. Así que le he pedido que lo ponga en temario.

-Han estado con la ley de alquileres, con otros temas. Así que ese y deudores alimentarios, las sanciones para ellos, que también tuvo media sanción en el Senado, son los dos que están en Legislación y que le he reclamado a la presidenta de la comisión.