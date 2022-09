Vuelven los Trenes Argentinos para pasajeros: "Vamos a unir más de 50 ciudades"

Los Trenes Argentinos vuelven y después de años de no usar esta vía tanto para el transporte de carga como de pasajeros, desde el Gobierno pusieron en marcha un proyecto para restablecer y reconstruir las vías.

Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y contó que llegó a Mendoza para supervisar el estado del tendido de vía que permitirá conectar Retiro-Justo Daract hasta la provincia de Mendoza.

“Es una alegría poder estar acá, con un compromiso que habíamos asumido, con algo que empezamos a planificar a pedido del presidente a principio de enero del 2020", comenzó expresando.

De esta manera, el funcionario, indicó: "Hicimos una planificación federal de todo el sistema ferroviario y a pesar de la pandemia logramos establecer más de doce servicios ferroviarios, de volver a unir más de 50 ciudades. Lo que vamos llevando es una ruta de trabajo y que así como lo teníamos previsto estamos en Mendoza, después de haber llegado a Justo Daract, no podíamos estar en Mendoza sin haber podido recuperar 2 años de obra en La Picasa, de no haber podido llegar a Rufino, no haber podido avanzar con la recuperación de vía para llegar a Daract, con lo cual dentro de esa planificación que iniciamos hace 2 años y medio hoy estamos en Mendoza garantizándoles a los mendocinos que estamos trabajando para que vuelva un tren de pasajeros que una las provincias".

Con un entusiasmo que se pudo vislumbrar, el entrevistado contó que están trabajando para que esto se cumpla y cientos de personas puedan volver a viajar como antes y con muchas más comodidades: “La vía está en muy buen estado, hay que trabajar sobre el paso a nivel, sobre las barreras, sobre los entornos, en zonas en donde el crecimiento demográfico hace que haya viviendas más cercanas al entorno ferroviario, pero también hay que trabajar en la intervención de la vía entre Palmira hacia Justo Daract, en el cual con el Belgrano Cargas nos hemos comprometido para garantizar el servicio ferroviario con la mayor seguridad operacional".

De esta manera, concluyó: “Nosotros hacemos los trabajos de manera responsable, tenemos un informe preliminar, ahora se está haciendo un estudio más profundo para evaluar en tiempo y dinero cuánto puede llevar la puesta en condiciones para garantizar un tren de pasajeros, pero sí con el compromiso de no parar hasta que en los próximos meses tengamos la posibilidad de unir la Argentina”.

Por su parte, una de las mujeres que integra la mesa de trabajo local, Gabriela Lizana, destacó: “Martín tiene un compromiso con Mendoza y con esta idea que trasciende lo que es una provincia, que tiene que ver con la idea de fomentar trenes argentinos, algo que significa tanto para todo el país".

En este sentido, sostuvo que este proyecto "es una política de Estado" y que "no solo se asume desde un espacio, no solo desde un partido, sino de todos los que quieren poner a la Argentina de pie".

Finalmente, concluyó expresando que en esta gestión, "Sergio Massa tiene un compromiso importante con Mendoza y un apoyo importante a través de funcionarios como Martin, en donde están presentes para decir sí a algo que es importante para el desarrollo territorial”.