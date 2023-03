Violencia de género: el 97% de los casos ocurren en el hogar

Llega el 8 de marzo, y con esa fecha la constante reflexión sobre la violencia de género en la Argentina. El detalle es que en este 2023, el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, con Ayelén Mazzina a la cabeza, elaboró un documento en el que se dejan asentados varios números relacionados con dicha problemática. Y este trabajo recibió una importante distinción de la Organización de las Naciones Unidas.

A este respecto se refirió Fernanda Gil Lozano en El Interactivo, por Ciudadano News. La mujer es directora ejecutiva del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, e indicó que hay avances en la lucha contra la violencia de género, precisamente por la elaboración de este documento: “Uno de los problemas más importantes que tiene toda la región son las estadísticas en concepto de femicidio. En principio, dentro de los datos obtenidos, es importante destacar que el 97% de las denuncias recabadas en 12 provincias corresponde a violencia doméstica".

Semejante porcentaje es para asombrarse, pero no todo queda ahí: "De ese 97% de violencia doméstica, el 87% representa a parejas o exparejas. Lo más importante de todo esto es que ahora tenemos esos números, ya que sin esos datos no se puede hacer un diagnóstico o una elaboración de una política pública que sirva para esto". Las palabras de Gil Lozano hace mención a las primeras indicaciones que se hacían desde las Naciones Unidas, y es importante porque se dejó de lado la intuición, para pasar a los datos concretos.

La referente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos indicó, no obstante, que "si no se trabaja con los varones, esto se cae. Hasta ahora todo nos permite salvar a una mujer, pero sabemos que ese varón violento hará vínculo con otra mujer y volverá a pasar lo mismo". Por esto, dice la directora, es importante darle una entidad más importante a los programas psicosociales y educativos que funcionan, por ejemplo, en España. "Lo esencial es trabajar con alertas tempranas, porque antes del golpe hubo amenazas, acoso, y un montón de situaciones donde no se hizo una denuncia, o no se le llevó el apunte a la denuciante".

El tema cultural

“Cuando hablamos que es un tema cultural nos referimos a cómo pensamos lo masculino y cómo pensamos lo femenino", dice la mujer. Es verdad que cuesta mucho cambiar las costumbres, y además las leyes no ayudan mucho, "pero todo colabora a una consciencia popular", dice Gil Lozano. "He escuchado a docentes decirles a los chicos 'Andá y devolvésela', cuando son los adultos los que tienen que intervenir. Así, bancamos que la razón la tiene el más fuerte, y eso no es así", enfatiza la referente del Centro Internacional.

“Veo a las mujeres adolescentes muy empoderadas, contestarías, contentan a los padres, a profesores. Pero de pronto salen con un pibe, y el pibe les termina diciendo cuándo usar un pantalón y cuándo una pollera”.