VIDEO I Explotó una refinería en Plaza Huincul y hay tres desaparecidos

Un estallido en una refinería de Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén, provocó un incendio que, al momento de escribir esta nota, no había podido ser controlado. Ocurrió en la madrugada del jueves, y dejó un saldo de tres operarios desaparecidos.

El hecho tuvo lugar en la empresa New American Oil (NAO), en el ingreso a la localidad y dentro del parque petroquímico. Según las primeras informaciones comenzó en uno de los tanques de almacenamiento del lugar, al que tuvieron que concurrir bomberos voluntarios, no solamente de Plaza Huincul sino también de Cutral Co. A pesar de esto, los camiones con agua no alcanzan a reponer.

Vecinos y trabajadores se acercaron al punto del estallido, pero las autoridades pidieron despejar el lugar para no interrumpir la tarea de bomberos y de personal de Defensa Civil. De hecho, es tal la magnitud del fuego que se pidió refuerzo a la ciudad de Neuquén, Centenario y Plottier.

Según Pablo Herbalejo, de la División Bomberos de la Policía de Neuquén, "mientras combatimos el fuego tratamos de cerrar una válvula que, suponemos, es la que alimenta las llamas. Es clave focalizar ese punto para poder neutralizar las tareas en el fuego principal".

Además de los tres operarios desaparecidos (no se logró comunicación con ellos después de la explosión), dos bomberos debieron ser llevados al hospital local. Fue por una descompensación mientras trabajaban, y aseguran que se encuentran fuera de peligro.

Los bomberos certificaron que seis camiones de combustible terminaron totalmente quemados, y que el fuego se sigue acercando a uno de los tanques de las instalaciones.

La New American Oil es dueña de la refinería de Plaza Huincul. En su página web se presentan como "una empresa con amplia experiencia en el mercado del petróleo y los combustibles".