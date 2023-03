Víctor Hugo Morales abandonó C5N y aseguraron que "le pegó una patada a la puerta"

Víctor Hugo Morales nuevamente instaló la polémica en el mundo de los medios, después de anunciar su salida de C5N. El periodista que tenía un programa de noticias en el canal oficialista habló de “chisporroteos”. “No estoy más en C5N, donde tengo muchos amigos y un recuerdo permanente”, comentó, al contar su versión en Radio Cooperativa.

Una de las versiones que circuló a través de Luis Ventura, fue que "no le habrían pagado". Esto fue desmentido por el protagonista quien ratificó que ya no forma más parte de La Hora de Víctor Hugo (C5N). “Nada más incómodo para los periodistas que ser ellos la noticia. El tema es que no estoy más en C5N, ahí tengo muchos amigos y un recuerdo permanente”, explicó.

El periodista de espectáculos indicó además que “le metió una patada a la puerta, la cerró y se fue en el momento en que tenía que estar sí o sí en el aire”. “Se volvió loco, le metió una patada a la puerta y se fue”.

Después de los rumores por parte de varios colegas, en sus declaraciones, Morales sostuvo: “He tenido algunos chisporroteos, yo soy un tipo muy libre en mi trabajo. Gracias a Dios, peleo por esos márgenes de libertad. Llegado este año, el canal hizo un ofrecimiento que no me dio ninguna alegría, porque me reducía muchísimo mi participación, justo en un año político”.

Y continuó: “Yo no voy a especular con qué puede haber motivado esto y lo voy a tomar en términos televisivos. Cientos o decenas de profesionales andan deseosos de tener un programa y no lo logran. Yo he tenido un programa durante siete años y por consiguiente no voy a mostrarme quejoso”, planteó.

Sobre el final, el conductor dijo que ese canal de noticias tiene derecho “a buscar su propia agenda” y que a él no le sirvió lo que le ofrecieron.