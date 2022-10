Venta humanizada: la mejor estrategia para saber cómo vender

A través de los años, muchas personas fueron tomando cada vez más conciencia sobre la importancia de humanizar las relaciones. En el último tiempo, algunas marcas desarrollan diferentes tipos de estrategia para poder construir un vínculos comercial humanizado y así, poder concretar una venta. ¿De qué se trata esto?

Anabella Díaz, especialista en ventas y creadora del Método de Venta Humanizada, especialista en Educación, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó: “El método venta humanizada es un método que inicié hace unos 10 años atrás, antes de la pandemia y me trataban de loca, porque me decían que había que venderle a la gente a como dé lugar".

En este sentido, contó que en esa época, en donde el capitalismo era un auge, la idea era "saquémosle la plata" y que esto se revirtió con la llegada de la pandemia. A partir de ese momento, confesó que "se tomó consciencia de que habían muchas cosas más importantes y que tenían que ver con lo humano".

¿En qué consiste la venta humanizada?

Según destacó la entrevistada, “el método lo que hace es trabajar sobre una triada, entender que del otro lado hay un ser humano, que el cliente no es un avatar y desde la mirada del vendedor, cada uno tiene una forma de vender, no es replicar lo del otro sino ver en qué me va bien a mí. Entonces a través de esto trabajamos sobre el vendedor, sobre el producto o servicio que vende y ahí la conexión para crear la comunidad de clientes fieles.

¿Cuáles son los primeros pasos para aplicarla?

De esta manera, aseguró que como cada persona es distinta, "el método ayuda a vender más naturalmente" y que cada uno "encuentre su forma" algo que parece lógico. "Se humaniza todo el proceso de venta, pero esto va más allá de humanizar, es aparecer, tener contacto con el cliente también trabajar sobre nuestras aptitudes como vendedores", agregó.

Los pasos y las estrategias han cambiado, como así también el comerciante y el comprador, es por eso, que se comenzaron a considerar otros caminos, que antes no se tenían en cuenta a la hora de vender. Anabella Díaz, expuso que "el primer contacto va a definir el cierre de venta, si la persona te contactó y tiene un determinado interés y vos te vas a ir de vacaciones, primero decí en tu perfil que te vas de vacaciones para que la persona sepa la demora que va a tener en respuesta".

Por su parte, sobre las redes sociales, un perfil que hoy es sumamente importante a la hora de presentarse, comentó: "Si no vas a usar todas las redes sociales, tené una bien nutrida y otro canal fuera de las redes para que las personas puedan seguir en contacto con vos".

“Todo lo que es humanizar la marca, es aparecer, es estar, mostrar los procesos, es necesario mostrar lo que hacen y no olvidarse que del otro lado hay una persona, que ese cliente tiene sus necesidades", destacó teniendo en cuenta que en ocasiones se manejan "generalidades" hay que recordar que a la hora de humanizar "voy a estar mostrándole a mi cliente que me importa lo que le pasa, me importa conservar esa relación a largo plazo".

“Hay que tener ganas y ser mente abierta, hay un montón de forma de trabajar en lo digital, no hace falta red social, podes tener una web, puede que seas afilado de otras marcas que son las que producen cursos o productos. Hay un montón de posibilidades. Hay que tener ganas de aprender”.