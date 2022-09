Una joven desapareció en Mar del Plata luego de subirse a un remis

Mía tiene 16 años es jugadora de hockey y luego de su entrenamiento el sábado no volvió a su casa. La desaparición se dio rondando el medio día y las autoridades están tras la pista del último auto al que se subió.

Al parecer la joven se subió a un remis pero el auto ya no trabaja para la remisería en la que estaba identificado. Mar del Plata busca a Mía desde el sábado al mediodía cuando desapareció en la zona norte del partido de la costa.

Mía juega al hockey en el club Biguá, ubicado en el predio deportivo de Fray Luis Beltrán y tras no regresar a su casa la remisería está en el punto de todas las miradas. La empresa está identificada como Paso Cars y en su cuenta oficial de Facebook publicó el siguiente mensaje: “Estamos al tanto de todo lo sucedido y nos están llegando muchos mensajes sobre el hecho. Les informamos que no tenemos registrado ningún auto de la flota de Paso Cars por sistema o por la App que haya ido a Biguá a buscar a Mía. No tenemos registro de una solicitud de viaje a esa zona de Beltrán y Bautista

La misma empresa se encargó de comentar que es posible que exista el menos un auto que esté recorriendo la ciudad y que sea “ex coche de la empresa”.

Mía fue vista por última vez vistiendo pantalón de jean negro, campera de jean negra con capucha y zapatillas negras de la marca Nike. Todo aquel que pueda aportar información del caso se debe comunicar al 911 o al 2216729278.