Un grupo de pumas deambula por las calles de Villa Gesell y crece el temor

La municipalidad de Villa Gesell anunció al mediodía de este jueves 14 de julio que se suspendieron las clases en el turno tarde debido a que se alertó a la ciudadanía sobre la presencia de un grupo de pumas deambulando por la ciudad.

La Secretaría de Seguridad decidió suspender el dictado de clases en todos los establecimientos educativos en el turno de la tarde en todos sus niveles y comunicaron que se está trabajando para capturar a los animales junto al área de Fauna de la provincia de Buenos Aires y la Fundación Mundo Marino.

El intendente local, Gustavo Barrera, sostuvo públicamente: "Le pedimos a la población que no se acerque, aunque no son animales agresivos salvo que estén acorralados, y que tengan precaución en la circulación". Asimismo, aconsejó: "Un puma y sus crías fueron vistos circulando por Villa Gesell. Se solicita no perturbarlos ni transitar las inmediaciones del Paseo 105 y Playa y las Avenidas 7 y 8. Los equipos de Seguridad, Fauna y Policía trabajan para su pronta captura".

De acuerdo con la información oficial, en horas de la mañana identificaron a un grupo de animales caminando tranquilamente por las calles de la ciudad, por lo que las autoridades municipales pidieran a los habitantes que no salgan de sus casas.