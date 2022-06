Transporte en dificultades: falta gasoil y Chile suma restricciones al ingreso

Imagen ilustrativa

El transporte de cargas es uno de los más afectados por un conjunto de problemas, que sumados, hacen un cóctel donde la continuidad de un servicio de calidad y rentable se vuelve casi una utopía. Algunos vienen de larga data, como el de los neumáticos que, si los consiguen, deben pagarlos una fortuna. Otros se van sumando en este tiempo, como el desabastecimiento de gasoil –que parece no encontrará una rápida solución, con los niveles de producción y los precios internacionales– y las nuevas medidas de la aduana chilena, con exigencias de validación de las vacunas anticovid que suman molestias, y la necesidad de constituir un domicilio en el vecino país como requisito para cruzar.

Carlos Messina, tesorero y a la vez vocero de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza, explicó la situación en diálogo con Ciudadano News. “Vivimos siempre alguna situación no muy cómoda, pero bueno, es un poco lo que nos toca vivir”, indicó, y brindó precisiones sobre “el tema del gasoil”, recordando que “fue la voz del Gobierno la que dijo que el faltante se solucionaría rápidamente, situación que siempre entendimos que no iba a ser así, porque el combustible hay que importarlo, y que lleguen los buques lleva un tiempo, no están en la puerta del Río de la Plata esperando para ingresar”.

Para el referente: “Es complicado el tema”, porque “a esto se le suma un nuevo inconveniente, por ejemplo, ya que para nuestros camioneros es muy frecuente ir a Chile, y hay nuevas medidas que ha tomado el vecino país, nuevos requisitos para cruzar la frontera”. Al respecto, detalló que se les ha pedido un nuevo formulario electrónico que hay que llenar, donde básicamente se completan unos datos, “digamos que es un tema burocrático más que algo que sirva para ayudar en la pandemia, y uno de los problemas de los choferes, por ejemplo, es el de fijar un domicilio”. Se les ha explicado a los conductores que pongan el domicilio legal de la empresa para no tener problemas con ese campo.

El paso internacional, de todos modos, sigue siendo un cuello de botella que no tiene solución simple. “Cerró el paso anteanoche (por el lunes) y dejó 180 de camiones en alta montaña, en la boca del túnel. Otros tuvieron que salir con temperatura muy baja sin importarle lo que le podía pasar a los conductores, seguimos siempre con la problemática que nos genera Chile, todos los esfuerzos terminan trabados en la burocracia chilena”.

Messina también encuentra anacrónicas algunas restricciones aún vigentes: “Los choferes van con un PCR negativo, una situación que prácticamente ha desaparecido en la mayoría de las fronteras, y Chile sigue obsesionado con este PCR. Creo que es un tema de revancha por el paro que tuvieron los conductores en el mes de enero, porque hoy día no tiene asidero mantener esta restricción, además que tiene costos elevadísimos”, concluyó.

Los datos de la entidad

El estudio de APROCAM señala: “Los costos del autotransporte de cargas se incrementaron, durante mayo de 2022, 10.8% con relación a los costos del mes previo (base cargas generales Mendoza-Buenos Aires), principalmente como consecuencia de los incrementos en precios del gasoil, en un contexto de escasez y del tipo de cambio oficial, y del aumento salarial desde dicho mes. El aumento acumulado durante los primeros cinco meses de 2022 es de 35.8%, según indica el informe realizado por Economic Trends para APROCAM”.

Durante mayo de 2022, los costos del autotransporte de cargas alcanzaron un nivel un 52,2% por encima del nivel registrado en mayo de 2021 en el caso de cargas generales Mendoza - Buenos Aires, 52,2% en el caso de cargas generales San Rafael - Buenos Aires, 52,0% en el caso de cargas generales Mendoza – San Miguel de Tucumán y 49,3% en el caso de cargas internacionales Mendoza- Santiago de Chile.

Hasta junio de 2022 se proyecta un piso de incremento adicional de costos del 2.1% (base cargas generales Mendoza – Buenos Aires), suponiendo continuidad en el ritmo mensual de aumento del dólar oficial y 5.0% de aumento mensual en el precio del gasoil, entre otros supuestos.

Con esta evolución, el primer semestre de 2022 cerraría con un piso de incremento de costos del 38.6% (base cargas generales Mendoza – Buenos Aires).

En tanto, el Índice de Costos de Transporte elaborado por FADEEAC (Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas) exhibió en mayo de 2022 un nuevo y marcado incremento de 10,59% –tras la suba de 7,16 % en febrero y de 9,18% en marzo–, y luego de también registrar en el año 2021 un aumento acumulado de 49% –el segundo más alto de los últimos veinte años–.

Este nuevo aumento se produce, asimismo, en un contexto económico caracterizado por la continuidad de la aceleración de la inflación minorista y mayorista en el país.

Con el incremento de mayo la variación acumulada alcanza casi el 37% en el acumulado (36,94 %), y se ubica en 62% en los últimos doce meses, luego de cerrar el año 2021 en 49%, y tras los considerables aumentos de costos en 2018 (61,5%, récord) y 2019 (47%).

El estudio, realizado por el Departamento de Estudios Económicos de la FADEEAC, mide 11 rubros que impactan directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país, y es referencia en buena medida para la fijación o ajuste de las tarifas del sector.

En el mes de mayo, al igual que en febrero y marzo, la mayoría de los rubros han mostrado subas, con varios de ellos volviendo a exhibir aumentos decididamente relevantes.

Con los marcados incrementos en el año, continúa muy sostenido el aumento de costos en el Transporte de Cargas, operando, como se viene señalando, en un contexto económico inflacionario general, si bien con indicadores de recuperación en la actividad económica.