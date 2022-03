Todo por un sueño: viajó 11.845 kilómetros en bicicleta hasta Argentina

Ameliel Vega tiene 27 años, es de Puerto Rico y viajó 11.845 kilómetros en bicicleta hasta Argentina. El joven soñador, emprendedor, decidió trasladarse a otro país para seguir creciendo y cumplir su meta de cruzar la frontera.

Luego de llegar a la Argentina, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y comentó cómo es la experiencia de viajar por el mundo y conocer lugares a costa del esfuerzo.

"Fue una decisión súper drástica, que no me arrepiento. Recibí mucha ayuda y apoyo, estoy agradecido con las personas. Me llevo un gran recuerdo de cada país, pero llegar a Buenos Aires fue algo que me llenó, anhelaba mucho venir a Buenos Aires. Es que había recibido tantas energías positivas que quería recibirlo personalmente. Me llevé buen actitud, carisma, aquí hay buen apoyo"