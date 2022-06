Sustentabilidad: fabrican lámparas biodegradables a base de maíz

En el último tiempo son muchas las pymes y empresas que se preocupan por fabricar productos sustentables en beneficio del planeta. En este sentido, una empresa se conoció por crear lámparas biodegradables a base de maíz, remolacha y trigo y conquistan al mercado externo.

Pablo Abadie, cofundador de Fos Fábrica y publicista, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y contó de qué se trata la invención.

El entrevistado indicó que "la idea nació de una diseñadora industrial y un publicitario" y especificó que "la inspiración fue partir de lo natural, las formas comenzaron por ahí, diseño de hojas y semillas que tienen que ver con la naturaleza y que dan nombre a las lámparas. Primero el diseño y luego la producción, el cuidado del planeta es lo que queremos promover en Fos como muchas marcan que hacen su aporte en el cuidado del planeta".

Asimismo, explicó que "estas lámparas se imprimen en 3D con productos biodegradables, están hechas con base en productos".

“Tenemos 10 meses de vida, apenas comenzó una campaña de publicidad en Instagram, llegamos a lugares increíbles. Las principales casas de iluminación de Argentina nos contactaron y acto seguido arquitectos y arquitectas que exhiben en Casa Foa nos contactaron. Para nosotros fue un orgullo porque apenas lanzamos las primeras casas de iluminación exhibieron nuestros productos. Eso fue un acto de confianza. El despegue para nosotros fue mostrar en Casa Foa, ahí la difusión fue mayor. Estamos en las principales casas de iluminación en Córdoba, Mendoza, Rosario, Mar del Plata, Corrientes y en Capital", manifestó.

De esta manera, expuso que nunca pensaron que todo iba a ser tan rápido, y es por eso que vislumbran un buen futuro: "En 10 meses tratamos de hacer las primeras incursiones en Brasil y en Chile".

Y en este sentido, aclaró: "Algo a favor de nuestro producto es que lo podemos imprimir en el país que desembarcamos. En Brasil lo hacemos con nuestro partner. En Argentina solo tenemos dos máquinas que pueden imprimir al tamaño que nosotros estamos trabajando, que es de un metro la lámpara de piso. Ese mismo partner tiene presencia en Brasil y eso nos permite imprimir y distribuir rápidamente en ese país. Lo mismo en Chile, estamos cerrando acuerdo con otro partner allá. Fos tiene la facilidad de esa manera de desembarcar en un país teniendo el partner adecuado".

—¿Por qué las hicieron a base de maíz, remolacha y trigo?

—Lo que puedo decir es que cuando uno busca productos para producción, busca los que están desarrollados con base en biomateriales. No tiene tanto que ver con el maíz, la remolacha y el trigo, sino que buscamos materiales. Ahora estamos desarrollando otro y probablemente no sean de eso. Tiene que ver con el elemento que te permita producir eso y que cumpla con ciertas normas y ser biodegradable. Estas lámparas no son para el exterior, si uno lo expone a 60° se biodegrada y desaparece.

—¿Hay consejos para quienes quieren indagar en la industria?

—Más que consejo, sí cuento mi experiencia, son varios los emprendimientos que he llevado adelante, dos vieron la luz, uno es este y el otro la agencia de publicidad. Que lo que hagan sea con pasión, la situación del país es una excusa. Sabemos que ser emprendedor en Argentina es difícil, pero creo que si uno lo hace con pasión todo es posible. Fos es un caso atípico, de diez, dos funcionaron. Hagan algo que les guste, que los apasione. Es la punta de lanza, estamos con un proyecto muy grande de un market place de productos sustentables. Emprendan con algo que les guste, con eso van a llegar a cualquier lugar.