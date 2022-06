Sin "todes" en las aulas: "El lenguaje inclusivo afecta la comprensión de textos"

En diálogo con el programa Metaverso, Esteban Giménez, lingüista y lexicólogo, expresó: “Soy partidario de la inclusión, obviamente hay cuestiones esas diferencias en por ejemplo, en lo que cobra una mujer y un hombre por un trabajo es irrisorio y otras cuestiones de la vida de la sociedad en general”.

Giménez también manifestó: “En cambio, no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, sobre todo en la forma media autoritaria que se ha querido imponer. Esta medida que se originó en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se me ocurre que lo que aceleró esto fue el resultado de las últimas pruebas, que cada vez que publican vemos los desastres que hay, sobre todo, con la interpretación de texto y otras cuestiones de la matemática y demás”.

“Ellos han visto que, además de las dificultades naturales por el deterioro de la enseñanza en el último tiempo en nuestro país, deterioro a causa de la falta de días de clase y otras cuestiones, en realidad los apremió y han dicho, si además del problema que tenemos estructural, le permitimos la complicación, porque no deja de ser una complicación”, manifestó el profesional.

Esteban Giménez continuó: “Además, la RAE, que ha sido tildada siempre de machista, y en realidad no es que sea machista, el mundo ha sido machista, sobre todo antes en el siglo XVIII y XIX cuando comenzaron a dar las normas y demás, pero la propia RAE cuando se dio este movimiento, ella misma a recapacitado. Es decir, la misma academia ha dicho no seamos tan machistas, reconozcamos y por suerte están recapacitando pero de ahí a cambiar los artículos”

Con respecto a la pregunta que se le realizó al profesional acerca de las personas que quieren utilizar este lenguaje con el grupo de pertenencia de la escuela, el lingüista explicó: “No, la norma creo que dice dentro de la escuela y la enseñanza debe ser de acuerdo a las bases del idioma español pero no afecta su comunicación social privada. El tema es que no se complique a los chicos con la enseñanza de algo que no será práctico”.