Silvina Batakis visitó Mendoza con una nutrida agenda

La titular del Banco de la Nación Argentina, Silvina Batakis, visitó Mendoza, donde realizó un recorrido por reconocidas firmas del ámbito local, un almuerzo con empresarios y emprendedores y una reunión en horas de la tarde con el gobernador Rodolfo Suárez.

La agenda de Batakis en Mendoza

Batakis visitó las empresas Halpern (Luján), Friolatina S.A. (Maipú) e Impsa (Godoy Cruz) durante el transcurso de la mañana. La cita con el ejecutivo provincial estaba pautada en Casa de Gobierno desde las 17 horas.

Previo al arribo de la ex ministra de economía, una delegación técnica de la entidad bancaria nacional mantuvo un diálogo con funcionarios del Ministerio de Hacienda provincial, con miras a evaluar y reforzar el convenio que tiene el Gobierno cuyano con el banco como agente financiero y crediticio.

Al cabo del almuerzo que la tuvo como protagonista, Batakis dialogó con Ciudadano.News y se refirió a diferentes temas.

Tipo de cambio y dolarización

Con respecto a las alternativas que maneja el país sobre el tipo de cambio y la opción de dolarizar la economía argentina, la presidenta del Banco Nación dijo:

“Es muy difícil implementar una dolarización en nuestro país. Los patrones de producción y de consumo son muy disímiles, comparativamente hablando, con Estados Unidos. También es una falacia plantear que es una de las pocas alternativas ha implementar. Es necesario planificar una incorporación de todas las provincias, con desafíos y oportunidades, a la matriz productiva nacional. Se debe generar un marco de oferta competitiva. Lo pude ver en las empresas locales que recorrí, las que muestran capacidad de ahorro y generación de dólares genuinos. Las crisis argentinas siempre empiezan ante la escasez de la divisa americana y es necesario atacar esa problemática.”

Devaluación e hiperinflación

Sobre una posible devaluación en los meses venideros, Batakis aseguró: “Somos muy responsables y no debemos descartar escenarios imprevistos de la macroeconomía. Ahora, no es la vocación del Gobierno ir a una devaluación abrupta. Se hacen, diariamente, mínimas correcciones de la valoración cambiaria. Incluso, el Fondo Monetario Internacional respalda esta práctica como parte de los compromisos asumidos en la renegociación pero no involucra una depreciación radical de la moneda”.

Por otro lado, la economista fue tajante en afirmar que no existe posibilidad alguna de que el país se vea inmerso en una hiperinflación como la suscitada en 1988:

“Primero hay que definir que es hiper en cada país pero si el punto de referencia es ese año: de ninguna manera”.

Créditos a productores

En una pregunta exclusiva de Ciudadano.News se le consultó sobre los créditos del Banco Nación a los productores de Mendoza y otras provincias afectados por las heladas tardías:

“El Ministerio de Economía está terminando de delinear esta acción y el banco será el agente más importante para canalizar esas líneas de financiamiento. Es un aporte de ARS 1.500 millones desde diferentes instancias del Gobierno pero el Directorio del Nación decidió poner a disposición fondos propios por un valor de ARS 5.000 millones para todas las provincias afectadas por heladas y sequías”.

Imposibilidad de acceso a créditos

Se le consultó también sobre los productores que no pueden cumplir con la totalidad de requisitos para acceder a los créditos y esto dijo la presidenta de la entidad bancaria:

“Nosotros sabemos que hay un gran número de productores que no pueden acceder a estos recursos. Lamentablemente, en Argentina no hay una ley vigente de banca de fomento o desarrollo que nos permita brindar instrumentos de financiamiento a los sectores que no pueden cumplir con toda la documentación”.

“Tenemos una sola ley, vigente desde la dictadura cívico-militar, que regula tanto la banca pública como privada y nos coacciona a cumplir su línea normativa con el consecuente perjuicio para el acceso al crédito. Plantea un debate que debe darse en el marco de la sociedad”.

Proyección de la inflación

Para finalizar, Ciudadano.News le preguntó a Batakis sus perspectivas sobre el particular contexto inflacionario y el temor que acarrea para la sociedad. Esto dijo:

“La inflación es un tema muy complejo. Se debe pensar en cada una de sus causas y diseñar los instrumentos acordes, que involucren acuerdos y consensos con todas las fuerzas políticas. Nosotros esperamos que el fenómeno de escalada de precios vaya mermando desde el año que viene pero es un fenómeno mundial complejo, en donde el Banco Nación se adapta y ofrece líneas de crédito con el menor interés posible”.

Al finalizar la jornada, Silvina Batakis emprenderá su regreso a Capital Federal para continuar con su agenda de trabajo.

Producción periodística

Daniel Gallardo