Séptima jornada Caso Báez Sosa: las claves son los audios y el calzado de los imputados

El fiscal Javier Pablo Laborde abrió la jornada de hoy con la continuación de su testimonio iniciado en la jornada del lunes, el mismo gira en torno al análisis de las pruebas audiovisuales del caso, como los chats, audios y videos del momento del ataque.

Laborde leyó parte de los chats que mantuvieron los acusados desde las 3:30, ya dentro de boliche Le Brique mientras se mandaban fotos y ubicaciones, hasta cuando comenzó el choque dentro del local bailable. "Le pegaron a uno, vengan", dio aviso en el momento Ciro Pertossi.

"Amigo, estoy acá. Están todos a los gritos. Llaman a la ambulancia. Caducó", se escuchó luego en el audio que Lucas Pertossi envió alrededor de las 4:55 anunciando la muerte de Fernando en el grupo que compartía con el resto de los acusados.

Posteriormente, a las 6:06, horas después de que una parte del grupo se fuera a comer a un local de comida rápida, Ciro Pertossi advirtió: “Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”. Aunque rápidamente Matías Benicelli aclaró: “Ya contaron”.

A continuación, Laborde siguió con los mensajes de un grupo llamado “Los del Azote”, que integra Cinalli con otras 12 personas de Zárate. También consignó que el acusado les mandó otro mensaje a otros amigos: “Los recagamos a palos, pero mal”. “Amigo, flasheamos. matamos a uno”, agregó.

La zapatilla:

A seis meses de cometido el crimen de Fernando Báez Sosa, en julio de 2020, la pericia scopométrica que comparó el dibujo de las suelas de los calzados secuestrados a los imputados con las huellas halladas en el rostro de la víctima estableció que una de las marcas coincidía con una de las zapatillas de Máximo Thomsen.

María Eugenia Cariac, criminalista, convocada para brindar precisiones sobre la presunta similitud entre la zapatilla Cyclone negra con suela blanca utilizada por el acusado Máximo Thomsen, y la huella en el rostro que presentaba la víctima.

Silvino Báez: “Esperamos una condena contundente”

EL padre de Fernando, Silvino Báez, remarcó lo difícil que les resulta a él y a su esposa, Graciela Sosa, transitar el juicio por le crimen de su hijo. Además, pidió una condena contundente y cuestionó a los padres de los acusados.

“Todos los días es duro para nosotros. Ayer, por más que no viéramos los videos por recomendación de Fernando Burlando, igual fue duro. Sacamos fuerza de donde no hay para completar la audicencia”, contó el hombre y agregó: “Es un impacto emocional ver a los imputados de la edad de mi hijo; ver de su parte como si no hubieran hecho nada. Es duro”.