Se cayó Mercado Pago: las redes explotaron con mensajes de ira y memes

Mercado Pago es un sistema de pagos en línea que permite a los usuarios realizar transacciones de manera segura y fácil a través de la plataforma de Mercado Libre.

El sistema que cuenta con miles de usuarios, permite que los mismos utilicen tarjetas de crédito o débito, transferencias bancarias o efectivo para realizar compras. También ofrece un sistema de pagos móvil, llamado Mercado Pago QR, que permite escanear un código QR para realizar sus compras de manera rápida y segura.

En horas de la mañana de este lunes 16 de enero, Mercado Pago dejó de funcionar, luego de sufrir una abrupta caída en Argentina y las redes sociales, fueron el escenario en el que los usuarios empezaron a manifestar su bronca, algunos con humor y otros no tanto…

Los memes no tardaron en salir a la luz por la caída del servicio de la empresa que comanda Marcos Galperin, un empresario argentino conocido por ser fundador, presidente y director ejecutivo de Mercado Libre.

El sitio downdetector, dio cuenta a través de un gráfico, de como comenzaron a subir los reclamos por mal funcionamiento de la plataforma, luego de las 9 de la mañana de este lunes 16 de enero.

“Seguramente están fugándose con toda la guita de los usuarios....... Altas comisiones, "envíos gratis" que en realidad lo pagan los vendedores, lucran con los envíos. Empresa monopólica y usurera”, dijo muy indignado uno de los usuarios de dicho sitio llamado Edgardo.

“Casi me infarto al ver que mercadolibre y MP no funcan, asi me paso a medio año y me habian robado la cuenta”, comentó Javier Drago.

“Se acaba de caer el sistema de Mercado Libre y Mercado pago esperemos unas horas a ver que pasa espero que ande por favor”, dijo Jonathan Fernández.

“A mí tampoco me funciona Mercado Libre y mercado pago, me saco las secciones de ambos”, contó por su parte un usuario llamado, Msh Miguel Herrera.

El mensaje oficial de Mercado Pago

"Algunas funciones de Mercado Pago presentan intermitencias. Te pedimos disculpas, estamos trabajando para solucionarlo. Mientras tanto, te recomendamos esperar a que se resuelva esta situación antes de hacer transacciones", explicaron desde la empresa.

Memes por la caída de Mercado Pago

Algunos de los memes más divertidos que pudieron verse en la red social Twitter, a causa de la caída de Mercado Pago, fueron los siguientes: