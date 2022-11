Rodríguez Larreta llamó a unas PASO internas de Juntos por el Cambio

Horacio Rodríguez Larreta invitó a dirimir las diferencias de Juntos por el Cambio en unas PASO internas, donde “haya claramente diferentes modelos y cada uno presente sus ideas”. Al mismo tiempo, aseguró que estas deben incluir a todos los candidatos “sea algún radical, Mauricio Macri o quien sea”, evitando hacer referencia directa a Patricia Bullrich.

Experiencia

“Creo en la necesidad de la experiencia, necesitamos gente que conozca el Estado y haya probado éxito en sus funciones”, comentó el jefe de Gobierno de la Ciudad. “Yo quiero transmitir mi convicción de que se puede, de que no hay soluciones mágicas -que requiere un rumbo claro a largo plazo y requiere un plan integral. Yo no puedo contestar en una línea cómo se baja la inflación, sería un chanta porque es algo complejo y solo la vas a bajar en el marco de un plan de desarrollo”, agregó.

De la mano de eso, aseguró que “el cambio tiene que ser rápido” y “el plan debe ser presentado” apenas asuma el nuevo gobierno: Al mismo tiempo, agregó: “tiene que ser un cambio federal, basta de esta concentración unitaria del kirchnerismo. Con esta visión y la experiencia de laburo de todos los días creo que la Argentina puede salir adelante”.

Escuchando a las provincia

El Jefe de Gobierno porteño comentó que recorre el país los fines de semana. Esto le sirve para mostrarse optimista: “La Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo de que se puede y no hay que perder las esperanzas”, comentó. “Se hace con mucho laburo, no hay soluciones mágicas”, expresó.

“Hay un clima público de discusión de grieta en el mundo, pero al final la gente no vota eso, quiere aplomo; la gente quiere dirigentes que sean capaces de resolver problemas”, agregó. Sin embargo remarcó: “con el kirchnerismo que cree que la inflación la vamos a controlar mandando militantes de La Cámpora a los supermercados yo no me voy a poner de acuerdo nunca. Es una expresión que demostró que ha fracasado. Tenemos que construir una mayoría que nunca es todos, pero que coincida que tenemos que abrirnos al mundo y crea en un país federal”.