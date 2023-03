Rodríguez Larreta habló de las claves de su futura gestión

El Espacio Cultural Arizu de Godoy Cruz, fue el ámbito que recibió al jefe de gobierno porteño quien llegó a la provincia de Mendoza en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia y para participar del Desayuno Real, evento que pertenece al calendario vendimial y que es organizado por Grupo Cooperativa Medios de Comunicación.

Horacio Rodríguez Larreta ofreció una conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el diputado nacional Omar de Marchi, el intendente Tadeo García Zalazar y el diputado nacional Waldo Wolf.

Las primeras palabras del precandidato a presidente fueron las siguientes: “Hay varios proyectos presentados por lo cual vamos a seguir con este vínculo que tenemos con la provincia y sus municipios en términos de promover el vino de una de las provincias más emblemáticas de nuestro país”.

“También por supuesto aprovecho en esta visita clave a trabajar con toda la dirigencia de Juntos por el Cambio, en mi caso particular, obviamente con la dirigencia del PRO también, yo siempre digo que cada uno tiene el derecho a promover a su partido, pero siempre en el marco de la unidad de Juntos por el Cambio”, comunicó el jefe de gobierno porteño.

Rodríguez Larreta puso el ceño fruncido a la hora de responder sobre el gigantesco apagón de este miércoles que afectó a medio país, donde hablo del error humano, pero también del estado negligente de la infraestructura nacional y al respecto manifestó:

"Hoy falta de un plan, tener una visión, no puede ser que por un incendio pase lo que pasó, después si el incendio fue o no intencional es un tema que tiene que investigar la justicia por supuesto, pero una cosa no quita la otra, tener a media Argentina sin energía es gravísimo".

Al hablar de sus proyectos como precandidato presidencial dijo: "Tenemos la convicción de tener una Argentina pujante, un país que vuelva a integrarse al mundo y que tiene todavía mucho potencial para seguir generando exportaciones para Argentina, para Mendoza y para seguir generando cada vez más trabajo a los mendocinos".

"El país tiene un desafío, que es el de definir un modelo de desarrollo y dentro de eso, toda la industria agroalimenticia, que incluye al vino también, creemos que tiene un potencial enorme. El mundo hoy necesita nuestros alimentos y tenemos que aprovechar esa oportunidad que hoy tenemos".expresó el precandidato a presidente.

Larreta también manifestó: "En el marco de esta unidad tenemos elecciones en 7 municipios y estamos trabajando todos juntos para hacerlo, es válido que haya paz en los municipios y eso está abierto, es lo único que dije con respecto a tener un plan, no voy a venir a decir quien tiene que ser el candidato, cómo se organizan en Cambia Mendoza".

"En este marco también la industria del vino está sufriendo estos días los problemas climáticos, el cambio climático nos afecta en todos lados , de alguna manera puede ser el apagón de ayer, se produjo un incendio producto de la sequía, lo mismo está sufriendo hoy la industria del vino en la provincia.

"Entiendo también y creo que es muy valorable, que buena parte de los fondos que se recauden en esta vendimia van a ser destinados a los productores, en eso también todo lo que podamos apoyar, puede ser una ayuda adicional, un granito de arena para ayudar a una industria tan emblemática que tanto a trabajado y genera en Mendoza”, manifestó Larreta.

La Interna:

Con respecto a la pregunta acerca de si la interna que se generó con Omar tuvo repercusión nacional y su opinión acerca de que De Marchi vaya por fuera de Juntos por el Cambio, el político explicó: “Yo siempre defiendo la unidad, que tiene cada provincia, yo creo en eso, llevó adelante unos de los principios de Juntos por el Cambio, después es la dirigencia mendocina la que tiene que ver cómo se organiza, como dije antes yo no vine acá a decir quien tiene que ser candidato, tienen una dirigencia responsable, se han manejado con mucha responsabilidad en gestiones anteriores y es la dirigencia mendocina la que tiene que decidir”.

Y el dirigente también aportó: “Yo apoyo a todos los candidatos del PRO a lo largo de todo el país y eso es válido, como el radicalismo apoya a los candidatos del radicalismo, los dirigentes de la coalición cívica a la coalición cívica, eso es válido y es compatible con la unidad".

Objetivos:

"Primero el objetivo es aprender de la industria del vino, eso es lo más importante, no se puede pensar en la Argentina sin una visión general"

"Aprovecho como dije antes a apoyar a nuestros candidatos con la dirigencia de Juntos Por el Cambio, por eso apoyo las intenciones de Omar de ser candidato a gobernar, yo apoyo a los candidatos del PRO acá en Mendoza y en todos lados, siempre en la unidad de Juntos por el Cambio”.

“Respecto de mi candidatura yo me había comprometido a recorrer el país entero, recorrí todas las provincias, termine y anuncié mi candidatura, lo que me comprometo lo cumplo”, manifestó Horacio Rodríguez Larreta.

La decisión:

El político también fue consultado acerca si debiese decantarse por Omar de Marchi o Alfredo Cornejo a lo que explicó: “Yo voy a trabajar hasta el último día para que haya unidad, yo trabajo para eso, lo digo públicamente, no estoy diciendo nada nuevo, yo hasta el último minuto trabajo por la unidad”.

Con respecto a los ejes que llevaría a cabo en una futura gestión el político comentó: “La Argentina necesita una transformación enorme, muy profunda, rápido, para eso estamos trabajando en un modelo de desarrollo, hay que definir cuáles son la industrias y los motores del crecimiento en el país, la industria agroalimentaria, que hoy el mundo necesita energía, tenemos Vaca Muerta tenemos el lito del norte, toda la industria tecnológica para poder explotar ese sector, hay que hacer un plan de desarrollo"

"Hay que trabajar en el sistema laboral, hace 12 años que no se genera empleo en la Argentina, hay que replantear los planes sociales , hoy no se consiguen trabajadores porque el que tiene un plan social lo pierde, tenemos que tener un buen sistema previsional, no con parche tras parche, tenemos que tener que desburocratizar la economía”.

Tiene que haber un plan de desarrollo para la provincia de Mendoza que la tiene que trabajar los dirigentes mendocinos,por ejemplo cómo tenemos que abrir los mercados, el turismo, es una provincia que tiene mucho potencial”, finalizó el funcionario.

Producción periodística: Daniel Gallardo.