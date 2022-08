Revelaron el rostro de Piñón Fijo en plena polémica y estallaron las reacciones

Piñón Fijo se ha visto en estos días inmerso en un escándalo y en una pelea con su mujer y sus hijos. A este problema se sumó que en la cuenta de Twitter de LAM programa de chimentos que conduce Ángel de Brito posteó una foto del payaso más famoso de la Argentina, pero sin maquillaje, algo que el artista siempre había evitado.

Si bien hace algunos años se filtró una foto de Piñón Fijo, con esta nueva imagen explotaron las redes sociales con comentarios a favor y en contra. La foto se publicó luego de que Ángel de Brito le preguntara a su audiencia si querían ver al payaso a cara lavada a lo que el 80% de público respondió con un contundente sí.

"Acá cumpliendo con nuestra gente. Piñón Fijo sin make up", fue la frase que acompañó la foto de Piñón Fijo sin su característico make up y en donde se compartió una foto de Fabián Gómez vestido de civil.

Las redes sociales y particularmente Twitter tuvieron cientos de posteos de usuarios que se manifestaron a favor y en contra de ver la foto. Los memes sin embargo, fueron la estrella principal de la red social.

El supuesto origen de la fotografía

Piñón Fijo comentó en un ciclo televisivo que hace algunos años en una reconocida panadería que queda de camino de Río Grande a Ushuaia, llamada Tolhuin y en una de las visitas al negocio del payaso el panadero le pidió una foto.

Piñón Fijo le respondió que sin maquillaje no le iba a servir pero ante la insistencia del trabajador decidió posar con él, no sin antes pedirle total discreción, algo que al parecer el panadero no cumplió.