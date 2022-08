Un nuevo informe de la fiscalía reveló que Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado en La Pampa por su madre y su novia, sufrió una "mutilación de sus genitales" antes de morir.

Luego del brutal asesinato que conmocionó a todo el país, Ramón, el abuelo de Lucio, habló sobre el crimen y dio detalles escalofriantes sobre el homicidio del niño, ocurrido el pasado 26 de noviembre de 2021.

El pequeño de solo 5 años murió a manos de su mamá, Magdalena Espósito Valenti (24), y su pareja, Abigail Páez (27), quienes a fines de febrero de este año se les extendió la imputación con el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante". Hoy en día, ambas mujeres se encuentran detenidas en el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis a la espera del juicio oral.

Lucio tenía 5 años cuando fue brutalmente asesinado.

El abuelo de Lucio denunció que “lo mutilaron todo” antes de matarlo

En diálogo con el canal Crónica TV, Ramón fue consultado sobre una información judicial que indica que “a raíz de las lesiones en la parte genital del niño, se determina a las claras la existencia de un crimen por odio por las características de Lucio, perteneciente al género masculino", según sostiene el texto oficial.

Frente a esto, el abuelo del pequeño reveló que “el informe que tengo de la acusación de los fiscales eso es lo que dice”. Entre lágrimas, manifestó que “a Lucito lo mutilaron de todos lados”, y agregó: “le cortaron sus genitales a mordiscones”.

Además, el hombre habló sobre una supuesta conversación que habrían tenido las acusadas entre sí a través de WhatsApp: “A veces, vos rechazás al nene por Cristian, el padre de Lucio, y yo también. Si lo pudiéramos matar a Cristian en vez de a Lucio... Si él no existiera, nosotros no seríamos así con Lucio”, le habría dicho Páez a Valenti.

“No queremos más Lucios. No queremos más familias destrozadas como la nuestra. La poca fuerza que tenía, hoy a la mañana, me la sacaron”, concluyó el abuelo del menor. A su vez, Ramón dijo que las asesinas “no muestran arrepentimiento de nada”.

En noviembre del 2021, la autopsia determinó que el nene murió por “múltiples golpes”. Además, se comprobó que tenía marcas de mordeduras y quemaduras de cigarrillo previas al hecho, y signos de abuso sexual.

Dura imputación contra las acusadas

A la espera del juicio oral, la madre de Lucio, Magdalena Espósito Valenti, fue imputada por “homicidio triplemente calificado por el vínculo y con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”.

En tanto, Abigail Páez está acusada de “homicidio doblemente agravado, por ser con ensañamiento y alevosía; en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante por su duración y formas concretas de realización y con acceso carnal vía anal, triplemente agravado por ser la guardadora al momento de los hechos, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia con la víctima menor de 18 años, como delito continuado”.