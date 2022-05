Reclaman para que la compra de bebés no se tipifique como "adopción ilegal"

La organización ´Mendoza por la Verdad´ emitió un fuerte documento dirigido a la presidencia de la Argentina ante terminología que vertió el organismo de derechos humanos.

Guadalupe Álvarez, asesora jurídica del Colectivo Mendoza por la Verdad, habló en el Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News), fue consultado por el reclamo del cambio en la tipificación de “adopción ilegal”.

La entrevistada explicó el por qué del comunicado: “Hemos sacado este comunicado, ya que la semana pasada se conoció que habían sacado un anteproyecto de ley para tipificar la compra y venta de personas recién nacidas, con lo que estamos de acuerdo, pero en uno de los términos se usa adopción ilegal. Por lo cual, no estamos de acuerdo, pero no por algo irracional, sino porque la adopción es una institución jurídica creada en 1948 y que ha ido sufriendo modificaciones para consagrarse en el Código Civil y Comercial de la Nación, protegiendo a los derechos de niños y niñas a tener una familia. De ninguna manera se puede confundir con un tipo penal ¿Por qué los colectivos tienen que aclarar ante el Gobierno Nacional? Me da la sensación que se raya con cuestiones políticas doctrinarias".

De esta manera, indicó: "Creemos que esto es ideológico, que no se quiere usar la misma palabra que se ha usado para otras personas que se les ha quitado su identidad, como son los apropiados. Siempre nombramos a todas estas personas que han nacido antes de la dictadura o durante, pero sin vinculación como los otros apropiados de la Argentina".

"Si un militar fue delincuente porque se apropió de un recién nacido, no tiene diferencia con un médico o enfermera que roba a un bebé a una parturienta. Sobre todo teniendo en cuenta el modus operandi, esto venía sucediendo desde antes del proceso, con las mismas redes de parteras. Es histórico el robo de bebé en todo el mundo, estas son las diferencias que no entendemos porqué se dan, si es por algo ideológico sentémonos a debatir", expuso.

Asimismo, comentó que desde Nación, "no se convocó a nadie en el momento de poner esto sobre el tapete para hacer los aportes" y es por eso que agregó: “Queremos que esto se conozca no solo en Argentina, sino a nivel mundial. La práctica de sustracciones de personas recién nacidas sucede y queremos que se acabe, que se tipifique pero bien, con las palabras correctas".

Finalmente, con relación a la recuperación de personas concluyó: “Invito a todas las mujeres que parieron, que se fueron a casa sin bebé y que muchas veces les dijeron que murieron. Las invito a reflexionar sobre ese momento. Mendoza tiene una ley y programa provincial que da sus primeros pasos”.