Portuarios y la falta de gasoil: "No queremos hacer lío, queremos trabajar"

En declaraciones en el programa Metaverso, Adolfo Barja, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), se refirió sobre la situación que atraviesan debido a la falta de gasoil.

Barja admitió que "estamos en el puente Pueyrredón, la policía no nos deja pasar, nos queremos manifestar en el Obelisco, en la central de los trabajadores y queremos caminar, no cortar nada. Acá está la policía con armas largas, parecemos delincuentes".

Y amplió: “Repudiamos lo que pasó anoche. No queremos entorpecer el camino, si nos dejan pasar seguimos a lo que nos manda nuestra central de trabajadores y ahí nos manifestamos y nos venimos de vuelta".

El gremialista manifestó que “vamos al Obelisco al acto, ahí los compañeros dirán lo que tengan que decir, seguro del tema transporte, y después nos volvemos pero también hay más compañeros que están retenidos en distintas entradas de Capital Federal”.

Al consultarle si adueñarse de una ruta les parece bien, el dirigente indicó: "No, no me parece bien, está mal. Acá hay una reunión que planteó Berni y otros ministros con el ministro de la Nación que dijo que sí, que le llamáramos y cuando estuvieron ahí no los quisieron atender, no es problema nuestro, el problema es de ellos que no quieren discutir este tema, no somos nosotros".

Adolfo Barja, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias

Borja reconoció que "no es la primera medida que hacemos, mandamos notas a los ministros, a todo el mundo para que nos atiendan, y no quieren recibirnos por lo tanto no podemos hacer nuestro planteo, esta es la única forma, no podíamos quedarnos en casa viendo cómo nos fundíamos o vamos a la calle, no queremos hacer lío, queremos trabajar".

Sobre el no recibimiento del Gobierno nacional, Borja dijo: "El primer momento en que dijeron que sí y después no nos atendieron fue porque las cámaras ejercieron alguna fuerza, las cámaras son aquellos que manejan el gasoil, las gomas, todo eso".

Y amplió: "Por lo tanto estas cosas hacen que a nosotros, este Gobierno no nos representan, nosotros pedimos que tengan un administrador, nosotros queremos plantear ser parte de la solución porque desde el interior le dan 50, 100 litros y después te cobran de $200 a $300 el litro de gasoil".

Ante eso "qué quieren que hagamos, dijimos controlen ustedes, nos dijeron que no pueden tener tantos inspectores, pero controlá uno, dos o tres y vas a ver que se terminó el tema del gasoil en las estaciones de servicio".