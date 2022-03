Por no tener pase sanitario, una mujer no puede recibirse de enfermera

A una mujer le quedan dos materias para recibirse, pero no puede aún alcanzar su título por no tener pase sanitario. Sucede que, por problemas de salud, sus médicos decidieron que no se vuelva a inocular contra el COVID-19, pero la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata no admite esta condición.

Natalia Cabeza tiene 41 años y, en el 2017, sufrió un aneurisma hemorrágico que le dejó graves consecuencias. Un año más tarde, empezó la carrera de enfermería y este año quería ir por el título de médica.

Lo cierto es que, por prescripción médica, la estudiante no puede completar su esquema de vacunación contra el coronavirus: “El año pasado sufrí un ACV isquémico transitorio, después de darme la primera dosis de AstraZeneca. Con mis antecedentes, los médicos decidieron que no me siguiera vacunando. Toda la documentación la presenté a las autoridades académicas”, contó en diálogo con TN.

"Leer me activaba el cerebro"

Según confesó Natalia, después del aneurisma decidió estudiar para mantenerse activa: "Leer me activaba el cerebro y era recomendable para mi recuperación”.

Actualmente le faltan dos materias para recibirse, pero no puede completar sus estudios porque la universidad a la que asiste sólo permite el ingreso de personas que cuenten con el pase sanitario.

La mujer presentó un certificado justificando su situación, pero desde la institución indicaron que, como alternativa a la política, debía presentar un PCR semanal.

“Es una locura lo que me pidieron, porque no puedo pagarlo. Yo no soy antivacuna, no pude completar el esquema por recomendación médica”, explicó indignada.

Y remarcó: “Las autoridades no están teniendo en cuenta que tuve una grave enfermedad. Este año tenía pensado estudiar medicina, pero desistí porque no me dejan ingresar”.