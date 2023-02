Pónganse de acuerdo: para Agustín Rossi, Cristina está proscripta

Pese a que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández no está proscripta, el flamante jefe de Gabinete, Agustín Rossi, expresó exactamente lo contrario y comparó su situación con la del actual mandatario de Brasil, Luiz Inácio "Lula" da Silva.

Defendiendo a Cristina

"Claramente está proscripta. Tiene una sentencia en primera instancia, y está inhabilita a ejercer cargos públicos", expresó Rossi en declaraciones radiales. "Si Cristina hubiese insinuado antes que iba a ser candidata era muy posible que los plazos que faltan para que se convierta en sentencia firme se produjesen y generasen lo que se sucedió en el PT en aquella elección que terminó ganando (Jair) Bolsonaro", aseguró.

"Lula terminó preso, sin candidato, y Bolsonaro ganó las elecciones. Creo que Cristina generosamente plantea y analiza esa cuestión. Entonces, de facto, la sentencia termina siendo una sentencia proscriptiva", explicó.

Respecto a lo expresado por Aníbal Fernández, comentó que cada uno puede expresar "las opiniones que le parezcan". "Soy el jefe de Gabinete de un Gobierno, no el jefe de Aníbal Fernández, que a esta altura no creo que tenga jefe político", argumentó.

"Es un dirigente de historia y de peso, y puede decir las opiniones que le parezcan. Yo reflejo la mía y la de los que tuvimos presentes el día jueves en la reunión refrendamos en el documento que fue publicado", afirmó.

El ministro de Seguridad comentó que la exmandataria "no está proscripta", y que "los que dicen eso quieren proscribir al Presidente". Al mismo tiempo, aseguró que la vicepresidenta puede presentarse a elecciones.

Interlocutor en la mesa

Rossi expresó que sus años de militancia le permiten ser mediador entre todos los espacios. "Puedo tener buen diálogo independientemente de cuál sea el espacio en el que esté posicionado", comentó. Luego, agregó que el encuentro del oficialismo "sirvió de mucho" y que se trató de una "muy buena reunión, de muchas horas, sincera,".

"Se sacó un documento con cuatro puntos a destacar: unidad, proscripción de Cristina, mantenimiento de las PASO para elegir candidatos, reconocimiento de las gestión y de lo que falta", expresó Rossi.

"No hay nadie que haya confirmado que quiere ser candidato, pero hay muchos trascendidos. Son todos compañeros ligados a la gestión, y eso indica que la gestión no es tan mala. Si hay ministros que quieren ser candidatos a presidente, por qué el Presidente de ese Gabinete no puede serlo", contó.

"El Presidente tiene el derecho de imaginar la posibilidad de la reelección. Lo está haciendo con muchísima generosidad, recorriendo cada lugar del país para poner en valor la gestión. En todos lados que le pregunta, y él dice que quiere ser candidato, pero que si hay otros compañero con condiciones dice que va a trabajar para que eso suceda porque quiere que gane el Frente de Todos", finalizó.