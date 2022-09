Desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, crecieron los pedidos de asistencia alimentaria en la provincia. Es que las organizaciones que reciben ayuda de la Fundación Banco de Alimentos de Mendoza aumentaron considerablemente la cantidad de personas a las que ayudan.

Frente a los números fríos de la pobreza que releva el INDEC, en algunos casos bastante enmascaradas como las cifras de desempleo, aquellos que trabajan en instituciones de asistencia a los más necesitados dan cuenta de una catástrofe social donde la lucha contra el hambre es sin cuartel.

Lorena Troncoso, directora ejecutiva de Banco de Alimentos, habló con el programa El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News) y contó cómo es la situación: “Septiembre ha sido un mes con mucha demanda y no hemos podido responder a todos los pedidos que recibimos. La realidad es que somos muy cautelosos en la forma de comunicar esto porque no tenemos el indicador concreto, no es un estudio, simplemente es una percepción de nuestro modelo de trabajo; es una dinámica que es de todos los años y de todos los días".

"Las organizaciones que necesitan el alimento tienen distintas características y formas de trabajo en su hacer. Tenemos comedores, merenderos, jardines maternales y escuelas, pero el denominador común de todas es que trabajan con una población con necesidades de alimentos. Entonces la prestación alimentaria está presente en todas estas organizaciones con las cuales trabajamos, pero es inevitable que sean demandadas a su vez por su comunidad y es ahí donde golpean posteriormente las puertas a Banco de Alimentos", explicó Troncoso.

En ese sentido, la entrevistada sostuvo: "No solo aumenta la población con las organizaciones estables con las cuales ya venimos trabajando, que en la actualidad son 80, sino que también todos los meses tenemos pedidos eventuales de otras organizaciones que necesitan una respuesta a su comunidad".

“Hoy estamos en un día particular, 29 de septiembre es el día internacional de la concientización sobre la pérdida y el desperdicio de los alimentos. Apuntamos a eso, a crear conciencia con todos los públicos con los que interactuamos y en todas las etapas de esta cadena de alimentación", continuó.