Patricia Bullrich deslizó que podría aliarse a otra fuerza política

La líder del PRO, Patricia Bullrich, dijo que la política de Desarrollo Social en un eventual gobierno nacional comandado por ella, "será completamente diferente al que tuvo Mauricio Macri". En aquel tiempo, cuando Bullrich estaba al mando del ministerio de Seguridad, la cartera de Desarrollo Social la lideraba la exministra Carolina Stanley.

"Me parece que uno de los temas en que fallamos fue nuestra política de desarrollo social, que fue la continuidad del kirchnerismo con más plata. Ahí había que hacer un cambio total. Mi política social va a ser totalmente diferente a la del gobierno de Macri", expresó.

Bullrich dejó en claro su parecer: dijo que la gente necesita de alguien que decida cortar con los piquetes, que se cumpla el cronograma de clases, y que mejore la calidad educativa. "Voy a cambiar los planes sociales por seguros de desempleo. Los cambios serán de fondo. La ciudadanía quiere cambios y orden, y que descienda la cantidad de empleados públicos frente a los privados", enfatizó.

Macri, Larreta, Massa

Con respecto a una posible candidatura de Macri, la titular del PRO dijo que el expresidente no está sumado a su fuerza política. "Él dijo hasta ahora que no está integrado. Yo me voy a presentar a las elecciones, y estoy recorriendo el país entero por tercera vez. No voy a defraudar el compromiso que tengo con las gente", argumentó.

En lo que respecta a su postura frente a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el jefe de gobierno porteño, quien es hasta ahora su competidor interno dentro del PRO para las próximas elecciones.

Consultada acerca de una posible sumatoria de Sergio Massa, la exministra de Seguridad dijo que "ni loca lo traería a Juntos por el Cambio. Un día te dice que es capitalista, al otro día es anticapitalista. Con ese criterio, ningún país es previsible".

"Hay ideas que pueden ser parecidas, pero las formas en que se concretan pueden ser distintas" dijo Bullrich, en referencia a Horacio Rodríguez Larreta. "Yo tengo una perspectiva de orden y cambio, mientras que él (por Larreta) es más tradicionalista", expresó. "Hay que animarse a correr del centro de la escena a aquellos que trabaron a la Argentina. Hay que animarse a enfrentarlos", culminó la titular del PRO.

¿Alianza política con un opositor?

En otro orden, Bullrich dijo que se está analizando proponerle a Javier Milei que compita en la provincia de Buenos Aires con una lista propia pero dentro de una misma coalición con Juntos por el Cambio.

"Milei ha hecho su partido y quiere presentarse (como candidato a presidente) por él y está en su lugar. Nosotros somos Juntos por el Cambio. Lo que se ha discutido esta semana es en la Provincia, donde hay solo una vuelta, puede pasar que haya candidatos separados o se le puede ofrecer a Milei una participación común", deslizó.