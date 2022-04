Para el transporte de corta y media distancia por 48 horas

La UTA (Unión de Tranviarios Automotor) avanzará con un paro de 48 horas del transporte de corta y media distancia en los servicios del interior del país que circulan fuera del área metropolitana de Buenos Aires. El reclamo de los choferes tiene como fin la necesidad de equiparar los sueldos que ya recibió el AMBA.

Mediante un comunicado firmado por su secretario general, Roberto Carlos Fernández, el sindicato informó que la medida de fuerza comenzará a las 0 del martes 26 de abril y se extenderá hasta las 23.59 del miércoles 27.

En el texto difundido en su sitio web, la UTA sostiene que “hemos agotado todas las gestiones necesarias a fin de lograr el aumento salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país”. Además, el sindicato afirma que las autoridades del Comité Federal del Transporte (CFT)“ se han desentendido, sin asumir su rol” ante los reclamos de “igual remuneración por igual trabajo”.

El 8 de abril, el sindicato que agrupa a los trabajadores del transporte de colectivos cerró el acuerdo paritario 2022 para choferes de corta y media distancia del AMBA. Allí se acordó que el básico de los trabajadores llegará a los 150 mil pesos en el mes de agosto, por este motivo la UTA busca que el aumento se logre también para los choferes del interior del país que alcanzarían de este modo un 50 por ciento de incremento anual.

El último par que realizó el sector fue en agosto de 2021 y por 72 horas originado también por un reclamo de aumento salarial para sus trabajadores.

¿Qué ocurrirá en Mendoza?

Desde la delegación mendocina de la UTA señalaron que la provincia no se sumará al paro de 46 horas "a raíz de que el Estado provincial ha mostrado la buena predisposición a lo solicitado por esta entidad sindical, realizando pagos parciales no remunerativos no bonificables en conceptos de futuros aumentos".